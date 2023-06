V obdobju vladavine Srbske napredne stranke in predsednika Vučića je postalo vprašanje demokracije in reform, povezanih s pogajanji za članstvo v EU, manj pomembno oziroma orodje notranjepolitičnih manipulacij, medtem ko je vse pomembnejšo vlogo pri utrjevanju Vučićeve oblasti pridobival nacionalizem, v katerem je pomembno vlogo imelo prav nerešeno vprašanje odnosov s Kosovom in krepitev iliberalnih političnih načel popolnega obvladovanja družbe. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da je za stanje v današnji Srbiji v veliki meri kriva ameriška politika pomiritve z Vučićem, kjer so zunanji akterji v zameno za rešitev vprašanja odnosov s Kosovom popuščali Vučićevim notranjepolitičnim nedemokratičnim potezam. Prav evropska politika popuščanja in sprejemanja Vučićeve politike je tista, ki je omogočila, da se je Srbija danes znašla tam, kjer je. x Večer