Tiskovne konference Namiznoteniške zveze Slovenije (NTZS) so redke, vabila na upravne odbore in skupščine večkrat ostanejo neposlana, zato daje vodstvo vtis, da pogodbe raje podpisuje v tajnosti. Zvezo trenutno vodi Tomaž Kralj, ki je na zadnji skupščini (minila je brez vabila medijem) premagal zaenkrat v zadnjem obdobju večno protikandidatko Sajdo Slatinšek, potem ko je po kratkotrajnem vodenju NTZS letos odstopil namiznoteniški anonimnež Alexander Igor Dreu. Pred njim je bil dolgoletni predsednik Marjan Hribar, ki je med drugim lanskega septembra le dva dni pred odstopom s funkcije, ko je zvezo pustil v težkem finančnem položaju, podpisal pogodbo o izvedbi mednarodnih namiznoteniških turnirjev s podjetjem Sportsman. Le-tega vodi Borut Miklič, nekdanji namiznoteniški igralec Krke in vrstnik Tomaža Kralja, podpredsednika NTK Krka, čigar član je tudi Marjan Hribar.

Predstavil se je Gregor Komac

Tomaž Kralj vodi NTZS začasno, saj bodo konec leta nove volitve za polni štiriletni mandat. Potrdil nam je, da ga funkcija zanima, zato bo decembra vnovič kandidiral. Kralj je na prej omenjeni skupščini osvežil pogodbo s podjetjem Sportsman, ki bo veljala najmanj do konca leta 2027, v tem času pa bo podjetje organiziralo serijo velikih mednarodnih tekmovanj. Največje v zadnjih desetletjih bo od 3. do 9. julija v Ljubljani, ko bo dvorana Tivoli gostila najboljše svetovne namiznoteniške igralce in igralke, na čelu z največjimi kitajskimi zvezdniki. Ljubljana bo en teden spominjala na leto 1965, ko je tedaj nova dvorana Tivoli gostila svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Po besedah Tomaža Kralja, tudi direktorja tekmovanja WTT-serije star contender, se je za nastop na turnirju zanimalo kar 19 najboljših igralcev na svetu izmed najboljše dvajseterice, pravico nastopa pa jih ima le deset, zato bodo nekateri med njimi nastopali le med dvojicami. Letos bo podjetje Sportsman v Sloveniji organiziralo serijo turnirjev, in sicer za mlade ter člane serije feeder na Otočcu, Nova Gorica pa bo jeseni gostila svetovno prvenstvo v kategorijah do 15 in 19 let.

Ta teden se je na tiskovni konferenci v Tivoliju predstavila kompletna slovenska moška in ženska namiznoteniška reprezentanca, na čelu z najboljšima slovenskima igralcema Ano Tofant, nosilko zastave na otvoritvi evropskih iger na Poljskem, in Darkom Jorgićem, prisotna pa sta bila tudi članska selektorja Andreja Ojsteršek Urh in Gregor Komac. Slednji je pri 54 letih pred kratkim z Mariborom postal državni ekipni prvak, družbenemu okolju pa veliko pomaga tudi kot trener igralcev s Parkinsonovo boleznijo. Kočevar, ki živi v Mariboru, je prevzel funkcijo dolgoletni selektorici članic Vesni Ojsteršek. »Vesni je potekla enoletna pogodba, strokovni svet pa je predlagal Gregorja Komaca,« je menjavo pred koncem sezone komentiral nejevoljen, a vselej profesionalen​ Tomaž Kralj. Novomeščan je v kratkem času predsedovanja sprejel številne spremembe, kar je precej neobičajno za odločevalce, ki želijo ostati na oblasti. »O novem izzivu sem temeljito premislil in se odločil, da prevzamem funkcijo. Sprejel sem jo zato, ker so me podprli najbližji in ker so igralke izjemno povezane. Med njimi vlada pozitivna energija,« je svojo odločitev utemeljil Gregor Komac, medtem ko je Ana Tofant, ki si služi kruh v bližini Lilla, na naše vprašanje odgovorila: »Presenetilo me je, da je prišlo do menjave sredi sezone. Upam, da se bomo igralke dobro ujele tudi z novim selektorjem.«

Darko Jorgić izjemno motiviran

Najboljše slovenske igralce pred vrhuncem sezone na domačem turnirju v teh dneh čaka nastop na evropskih igrah, kjer bo Darko Jorgić drugi nosilec. »Na zadnjem turnirju v Nigeriji sem res izpadel v prvem krogu, a menim, da igram dobro in da lahko v Ljubljani naredim kaj odmevnega. Zavedam se, da bo konkurenca najmočnejša na svetu, a temu primerna bo tudi motivacija. Veselim se izziva pred domačimi gledalci. Obljubljam, da bom dal vse od sebe, da bom igral dobro in dosegel odmeven rezultat. Če se bom uvrstil v veliki finale, bom v dresu Saarbrückna izpustil nastop v finalu nemškega državnega prvenstva,« pravi Darko Jorgić, ki mu nastop v dresu Slovenije vselej pomeni največ. Poleg Hrastničana bosta na glavnem turnirju nastopila še Deni Kožul in Peter Hribar, pri ženskah pa Ana Tofant in Sara Tokić.

Poleg Darka Jorgića ima nekaj možnosti za zmago v uvodnem krogu še Deni Kožul, za preostalo trojico v glavnem žrebu pa bo turnir bržčas premočan za zmage, ne pa potrebne izkušnje. Organizacija domačih turnirjev namreč vselej odpira vrata domačim igralcem. »Ves čas opravljanja svojega poklica računam, kako visoko morajo biti naši igralci uvrščeni na svetovni lestvici, da se bomo na olimpijske igre uvrstili drugič zapored v ekipni konkurenci. Zaenkrat nam kaže dobro. Želim si, da bi se Deni Kožul prebil med najboljših 80 na svetu, kar je po mojem mnenju glede na njegove igre povsem realno. Lepo bi bilo tudi, da bi se Darko Jorgić znova prebil med najboljšo svetovno deseterico, saj bi bil v tem primeru na olimpijskem turnirji eden od prvih osmih nosilcev,« si pred praznovanjem novega življenjskega jubileja želi Andreja Ojsteršek Urh.