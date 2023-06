Kakšen bo svetovni red po ukrajinski vojni

Dobro leto po začetku vojne v Ukrajini in po začetku ameriškega zaostrovanja s Kitajsko glede Tajvana lahko ocenimo, da gospodarske in geopolitične posledice obojega ne gredo v prid zahodnim državam. Obe vojni, prava in hladna, sta v temelju zamajali svetovno politično ureditev.