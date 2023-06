Pogačar na prvi dirki po zlomu zapestja do naslova v kronometru

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je upravičil vlogo favorita in na prvi dirki po zlomu zapestja zanesljivo postal državni prvak v vožnji na čas. Na Pokljuki je po 15,7 km in premaganim 801 višinskim metrom s časom 29:43 najbližjega tekmeca ugnal kar za 5:14 minute. To je njegov tretji naslov državnega prvaka v kronometru.