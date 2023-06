Podjetje v Sloveniji uspešno posluje že več kot 20 let, na novi lokaciji ob ljubljanskem letališču pa združuje proizvodnjo in inženiring rešitev za avtomatizacijo in elektrifikacijo, ki je do zdaj delovala v treh proizvodnih obratih: v Škofji Loki, Železnikih in Šenčurju. Nov proizvodni obrat na Brniku, ki so ga uradno odprli minuli teden, meri 24.500 kvadratnih metrov. Približno 400 sodelavcev podjetja Bosch Rexroth v Sloveniji bo še naprej zaposlenih na novi lokaciji na Brniku. Podjetje bo v proizvodnji in inženiringu prav tako ustvarilo več kot 120 dodatnih delovnih mest.

Trinajst milijonov evrov vredna naložba

Z naložbo v vrednosti 13 milijonov evrov podjetje Bosch Rexroth ustvarja dodaten prostor za rast in prihodnje dejavnosti v povezavi s proizvodnjo in inženiringom, in sicer na področju elektrifikacije mobilnih aplikacij. Osrednji izdelki, ki jih bodo proizvajali na Brniku, so motorji za vse vrste rešitev za avtomatizacijo in elektrifikacijo, nova generacija izdelkov trafos za varjenje v avtomobilski industriji in portfelj rešitev eLION; ti električni motorji bodo podpirali prehod z motorjev z notranjim zgorevanjem na električne pogone na področju terenskih mobilnih aplikacij (na primer žerjavi, kopači).

Podjetje ohranja glavne dobavitelje v Sloveniji

»Podjetje Bosch v Sloveniji igra pomembno vlogo v globalnem proizvodnem omrežju našega podjetja. Smo glavno središče za električne motorje in sedaj pokrivamo vse potrebne funkcije in tehnologije. Zato je smiselno, da na tej novi lokaciji te dejavnosti še okrepimo,« je povedal Martin Hansen, direktor podjetja Bosch Rexroth Slovenija. »Za naše stranke ni sprememb, zgolj izboljšave z vidika novih izdelkov. Podjetje Bosch Rexroth bo ohranilo svoje glavne dobavitelje v Sloveniji,« je dodal.

Kombinacija tehnologije in vlaganja v znanje

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob je ob odprtju dejal, da živimo v zahtevnih časih, ki izhajajo tudi iz tega, kar nas v prihodnosti čaka na področju podnebnih sprememb. Prav te nam nalagajo, da zaradi odgovornosti do bodočih generacij spremenimo marsikatero navado. Tehnologija, predvsem elektrifikacija, nam lahko pomaga, da se bomo s podnebnimi spremembami lažje soočili. »To, kar vidim danes tukaj, kako z elektrifikacijo pomagati vrsti industrijskih panog, bo pomagalo tudi pri preobrazbi v trajnostno industrijo,« je povzel Golob in dodal, da je kombinacija tehnologije in vlaganja v znanje in zadovoljstvo zaposlenih ključ do višje dodane vrednosti. Podjetje Bosch Rexroth v Sloveniji je zgodba o uspehu, ki na enem mestu združuje vse – skrb za okolje in planet, skrb za zaposlene in hkrati skrb za materialno blaginjo. »V Sloveniji si želimo več takih zgodb,« je poudaril premier. Na odprtju novega obrata Bosch Rexroth je bil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je povedal: »Investicijo podjetja Bosch Rexroth smo podprli z dobrimi 829.000 evri. Tovrstne investicije spodbujajo inovacije in tehnološki napredek, kar nas postavlja na globalni zemljevid konkurenčnosti. Obenem pa spodbujajo lokalno podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest v okolju, kjer podjetja poslujejo.«