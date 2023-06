Ne tako davno smo bili precej uspešnejši pri premagovanju mraza. Oblekli smo se, bodisi v debele živalske kože ali bunde. In si zakurili ogenj. Delili smo si telesno toploto z domačimi živalmi, drug z drugim. Nekako je šlo, zmrznili so le po nesrečnem naključju ali v kakšnih ujmah ali pa, kadar je bila lakota (kaj je že to?). Z vročino je težje. Že res, da se lahko namočimo, če imamo kakšno primerno vodo blizu, a taka ohladitev ne traja dolgo, da pa bi ves ljubi dan čepeli v vodi, tudi ne gre. Pravzaprav se v tem primeru podhladimo. Voda je precej boljši prevodnik toplote od zraka in zato se v vodi hitro ohlajamo. Če je temperatura zraka tam okoli trideset ali malo čez, se naše telo kar dobro bori z vročino, imamo pač naravni termoregulacijski sistem. Če pa je le prevroče, lahko nastopijo težave. Vročino vendarle težje nevtraliziramo kot mraz, no, smo jo. Zdaj imamo klimatske naprave, ki marsikomu polepšajo življenje, pravzaprav ga naredijo znosnega.

Ni namreč samo vročina kriva, ampak tudi naše navade in način življenja. Betonski bloki niso ravno najprimernejše stavbe za vroče dni, tudi velike steklene površine ne. Pa mesta, kjer je vse tlakovano, asfaltirano, še manj. Seveda, toplotna izolacija! Pomaga, a vsa ta pomagala potrebujejo energijo, bodisi za obratovanje bodisi za proizvodnjo. Marsikje klimatske naprave ne bi potrebovali, če si ne bi ustvarili okolja, ki jo v vročih dneh dobesedno zahteva. Tudi z našim obnašanjem bi lahko nekoliko omilili posledice vročine. Recimo, da v službah ne bi bilo treba biti v suknjičih in kravatah. Ali pa da bi vstajali in delali zgodaj, pa po vmesnem počitku ali lenarjenju nadaljevali proti večeru. Ponekod to znajo. Ali da bi v času vročinskih valov skrajšali delovni čas. Da, tudi na gradbiščih, pa čeprav bi bila potem cesta nekoliko kasneje zgrajena. Saj je človek naše največje bogastvo, ne?

Temu se reče prilagajanje, kar pogosto slišimo, ko se govori o posledicah globalnega segrevanja. In če smo na nekaterih področjih zelo prilagodljivi, se na tem obnašamo precej nerazumno, to si moramo priznati. Ko enkrat poskusiš udobje klimatske naprave, se ji težko odrečeš. Zame je klima po eni strani res dobra pogruntavščina, ki je v nekaterih primerih skoraj nenadomestljiva, po drugi strani pa je njena prepogosta in presplošna uporaba simbol človeške poti v slepo ulico.