Špica, vodilni ponudnik rešitev za upravljanje časa, je pridobila nov certifikat za integracijo s SAP S/4HANA cloud, ta rešitev bo največjim zaposlovalcem lahko pomagala pri oblikovanju sodobnega delovnega okolja, digitalizaciji in dvigu produktivnosti.

Pomembno je doseči rezultat v najkrajšem času

Inovativnost in internacionalizacija sta največkrat omenjena potenciala slovenskega gospodarstva. Pogosto pa pozabimo na interno organiziranost, sodobno delovno okolje, vlaganje in dobro vodenje zaposlenih ter digitalizacijo procesov na teh področjih. Špicina rešitev skupaj s ​ certifikacijo SAP tudi največjim zaposlovalcem omogoča povečanje konkurenčnosti prav na teh področjih. »Čas je zlato. To, kako uspešno ga angažiramo, nas loči od povprečja. Še posebej, če smo direktorji podjetja z nekaj sto ali celo tisoč zaposlenimi. Rezultati so pomembni. A še bolj pomembno je, da jih dosežemo v čim krajšem času. Orodje SAP ERP lahko odlično načrtuje rabo strojev, orodja in materiala. »Na področju planiranja, spremljanja in analize prisotnosti in odsotnosti sodelavcev pa so rešitve Špice postale že nenadomestljive,« pravi Tone Stanovnik, direktor in večinski lastnik Špice International. Špica International je sicer uradni razvojni partner SAP s certificiarnim vmesnikom že od leta 2017. Z integracijo produkta Time&Space s SAP je že doslej velikim in predvsem mednarodno razvejanim podjetjem omogočala bistveno povečanje učinkovitosti in lažji obračun plač. Upravljanje delovnega časa je pomembno za vsako dobro kadrovsko plaformo, ki zahteva integracijo kadrovske in organizacijske strukture podjetja na eni strani ter obračun plač na drugi.

Zakaj je ta integracija potrebna?

Time&Space, Špicina rešitev za upravljanje delovnega časa in kontrolo pristopa, ima modul, ki zagotavlja zanesljivo in učinkovito integracijo s SAP HCM in successfactors, rešitvijo SAP HCM v cloud okolju. Time&Space se torej ponaša s certificiranim modulom za integracijo z okoljem SAP ERP, kar je kredibilen dokaz kakovosti in zanesljivosti storitve. Registracija in evidenca delovnega časa sta osnova za spremljanje prisotnosti na delovnem mestu, prav tako bolniških in drugih odsotnosti, poslovnih poti, stanja delovnih ur ipd. To so na koncu vse ključni vhodni podatki za obračun plač.

Koristi od povezane rešitve Špice in SAP imajo vodje in zaposleni. Stanovnik pojasnjuje, da vodje pridobijo orodje, ki omogoča dinamično planiranje delovnega časa, spremljanje časa po projektih in analitiko, ki na podlagi strojnega učenja omogoča optimizacijo bodočega razporejanja sodelavcev, usklajeno z zahtevami trga, ki so glavno gonilo vsakega podjetja. Na drugi strani pa zaposleni lahko kar na mobilnih telefonih (ali informacijskih terminalih) kadar koli in od koder koli dostopajo do svojih podatkov o posameznih segmentih delovnega časa (fizični prisotnosti, delu na daljavo, nadurah, bolniških odsotnostih, dopustih, delu ob praznikih …), spremljajo dinamično planirane urnike, ki jim jih pripravlja vodja, in se eventualno avtonomno usklajujejo s sodelavci za posamezno nadomeščanje, seveda vse v okvirih, ki jih definira podjetje (kompetence, zakonske časovne regulative ...). Na ta način podjetja razbremenijo vodje tako administrativnega dela kot tudi usklajevanja. Med uporabniki integracije Time&Space in SAP so že Iskra Mehanizmi, Slovenske železnice, Pošta Slovenije, Gorenje, Univerza v Ljubljani, Spar, Kolektor, Intereuropa, Domel.