Bikovski trend v ZDA se nadaljuje. Indeks S&P 500 je dosegel najdaljše obdobje neprekinjene rasti vse od novembra 2021. Najbolj so blestele naložbe iz sektorja visoke tehnologije, kjer še vedno vlada evforija, povezana z umetno inteligenco. Tudi v minulem tednu je prednjačila družba Nvidia, katere tečaj delnice je v letošnjem letu na krilih visokih pričakovanj zrasel za več kot 200 odstotkov. Pozitivno je presenetila objava o stopnji inflacije za mesec maj, ki se je v ZDA na letni ravni spustila na 4 odstotke in je najnižja po marcu 2021. Vlagatelje tako predvsem skrbi 5,3-odstotna jedrna inflacija, ki izključuje nihanje cen hrane in energentov, saj ta ostaja krepko nad dvoodstotnim ciljem. Vrednost indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (PPI) je v maju znova upadla in je najnižja od decembra 2020, kar nakazuje na to, da se zaradi cenejših surovin že kažejo popuščajoči pritiski na cene. K nekoliko bolj optimističnemu vzdušju je svoje dodala tudi ameriška centralna banka (Fed), ki ohranja ključno obrestno mero nespremenjeno v rangu med 5 in 5,25 odstotka, bo pa verjetno na julijski seji potreben še dodaten dvig za 25 bazičnih točk.

Kljub nižji inflaciji in dejstvu, da je območje evra v tehnični recesiji, je ECB ključno obrestno mero dvignila še osmič zapored. Zaostrovanje denarne politike se ne končuje; predsednica ECB Christine Lagarde je namreč v svojem govoru dala jasno vedeti, da je njena prioriteta znižanje inflacije. Naslednji dvig bi tako lahko sledil že naslednji mesec, poleg tega pa ECB od julija naprej ne bo več reinvestirala glavnic zapadlih obveznic. Omeniti velja, da se je industrijska proizvodnja v aprilu glede na marec na evrskem območju povečala za 1 odstotek, kar je nad pričakovanji analitikov. Pozitivno je presenetila tudi Italija, ki je v prvem četrtletju dosegla 0,6-odstotno rast bruto domačega proizvoda. Spodbudno je, da se je Italija zavezala, da bo spoštovala proračunska pravila EU, in s tem nekoliko pomirila vlagatelje. Pozitivno vzdušje se je preneslo tudi na evropske trge, kjer so tečaji borznih indeksov prav tako kot v ZDA pridobivali. Zaradi ostre denarne politike ECB so rasle tudi zahtevane donosnosti evrskih obveznic, tako da je zahtevana letna donosnost dveletne nemške državne obveznice konec tedna celo presegla 3,1 odstotka.

Japonski delniški trgi so teden končali nekoliko nižje, merjeno v evrih. Razlog za to je odločitev japonske centralne banke (BoJ), ki ohranja svojo ultra ohlapno denarno politiko. Ta sicer blagodejno vpliva na rast japonskih naložb v domači valuti, a povzroča zniževanje vrednosti jena, ki je nasproti evru dosegel petletno dno. V odzivu na slabše podatke iz gospodarstva je kitajska centralna banka znižala obrestno mero za srednjeročne operacije refinanciranja. Poleg tega je kitajska vlada napovedala nov sveženj spodbud, s katerimi želi spodbuditi razvoj industrije in nepremičninskega sektorja. Na krilih dobrih novic so delniški tečaji v deželi zmaja prav tako dosegli rast in teden končali v zelenem.