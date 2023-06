»Razmere na severu Kosova so še vedno zelo napete. Danes si prizadevamo najti rešitve za takojšnjo deeskalacijo in pot naprej,« je ob začetku sestanka s Kurtijem na Twitterju zapisal Borrell.

V službi EU za zunanje delovanje so pred tem potrdili, da bo Borrell danes ob podpori posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslava Lajčaka gostil niz kriznih sestankov tako z Vučićem kot s Kurtijem.

Voditelja se medsebojno ne bosta pogovarjala, po koncu sestankov pa bo Borrell podal izjavo za javnost.

Razmere na severu Kosova so napete od izvolitve etničnih Albancev na aprilskih županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah - na severu Mitrovice, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje v občinskih stavbah.

Do najhujšega incidenta je prišlo v Zvečanu konec maja, ko je bilo v nemirih ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Ob stopnjevanju napetosti na severu Kosova je več vplivnih politikov iz tujine pozvalo k izvedbi novih lokalnih volitev, ta poziv je danes ponovil tudi Borrell.