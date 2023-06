Španska obalna straža je ponoči rešila 53 ljudi pri otoku Lanzarote in še 61 v bližini otoka Gran Canaria, so sporočile lokalne službe za reševanje prek Twitterja. Davi so prestregli še eno plovilo s 54 migranti na krovu. Potniki na vseh treh plovilih so bili praviloma v dobrem stanju, nekatere med njimi pa so zaradi blažjih bolezenskih stanj vseeno prepeljali v bolnišnico.

Reševalne akcije so sledile tragičnemu odkritju reševalcev, ki so v sredo iz morja potegnili posmrtne ostanke dojenčka in še enega moškega. To sta zaenkrat edini uradno potrjeni žrtvi brodoloma okoli 150 kilometrov jugovzhodno od Gran Canarie.

V manjšem čolnu je bilo po podatkih španske nevladne organizacije Caminando Fronteras približno 60 ljudi. V brodolomu naj bi jih po njihovih podatkih umrlo 39. »Maroška patrulja je rešila 24 ljudi,« je sporočila organizacija. Po besedah njene vodje Helene Maleno Garzon so ljudje v čolnu za pomoč prosili več kot 12 ur.

Na Kanarske otoke je sicer po podatkih španskega notranjega ministrstva v prvih dveh tednih junija prispelo 1500 migrantov. Po ocenah nevladnikov je na nevarni poti iz Maroka v Španijo v zadnjih petih letih življenje izgubilo več kot 11.200 ljudi, navaja AFP.