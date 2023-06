»Člane posadke in družine še naprej ohranjamo v mislih, medtem ko nadaljujemo iskanje in reševanje ob zavedanju časovnega pritiska,« je za televizijo Sky News danes povedal kontraadmiral John Mauger iz ameriške obalne straže, ko je odgovarjal na vprašanje, ali meni, da je v podmornici morda do zdaj že zmanjkalo kisika.

»Na tej točki je to še vedno aktivno iskanje in reševanje,« je zatrdil in dodal, da pri iskanju uporabljajo opremo, ki med drugim vključuje plovila na daljinsko upravljanje, da bi razširili zmogljivosti iskanja in tudi omogočili reševanje.

V operacijo iskanja pogrešane podmornice na oddaljenem območju v severnem delu Atlantskega oceana, pri katerem sodeluje več držav, sta bili danes vključeni še dve podmornici brez posadke, medtem ko je operacija prešla v kritično fazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za francoskega robota Victor 6000 in robota iz Kanade, ki že preiskuje morsko dno.

Glede na ocene naj bi imeli potniki na Titanu od začetka potopa v nedeljo na krovu 96-urno zalogo kisika, ta pa bi se lahko izčrpala danes.

Ob Franciji, Kanadi in ZDA je pomoč sedaj napovedala tudi Velika Britanija. Kot je v Londonu danes sporočil tiskovni predstavnik vlade, bo Združeno kraljestvo na prošnjo ameriške obalne straže napotilo človeka z izkušnjami pri upravljanju s podmornicami in posebno opremo, ki se lahko potopi do 6000 metrov globoko.

Vozilo na daljinsko upravljanje naj bi na območje iskanja prispelo najhitreje v dveh dneh, poroča britanski BBC.