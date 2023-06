Direktorica Centra Rog Renata Zamida je v izjavi za medije ob sklenitvi partnerstva povedala, da so sodelovanja zelo veseli, saj so do zdaj sodelovali s posameznimi fakultetami, »na ta način pa vključujemo še številne druge fakultete«.

Dodala je, da fakultete kažejo veliko zanimanje za izvedbo določenega dela svojih pedagoških in tudi dodatnih programov v njihovih prostorih. »Ti na nek način predstavljajo nevtralen prostor, kjer se lahko fakultete tudi med seboj neobremenjeno srečujejo, ustvarjajo, izmenjujejo znanja,« meni direktorica.

Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič pa je povedal, da so se za sodelovanje s Centrom Rog odločili, ker se bodo tam lahko študenti povezovali in hkrati ustvarjali nove vsebine. »Vemo, da je univerza v Ljubljani raztresena po mestu, tako da nam manjkajo skupni prostori,« je povedal. Dodal je, da ima Center Rog širši pomen, del njega pa bo s to pogodbo postala tudi Univerza v Ljubljani.

Univerza bo po pogodbi imela poln dostop do različnih prostorov. »Zelo pomembna je posebna predavalnica oziroma delavnica, ki bo ves čas na voljo Univerzi v Ljubljani, tako da jo bodo lahko fakultete ali akademije izkoriščale, kadar bodo potrebovale prostore za dodatne projekte, kjer nimajo svojih prostorov. Ali pa, ko bodo želeli narediti projekte skupaj z več članicami univerze,« je Majdič opisal sodelovanje.

Študenti se bodo sicer v center lahko vključevali tudi programsko. Med drugim bo program Mladi Rog mladim na prehodu iz šolskega v profesionalno življenje eno leto omogočal uporabo prostora za coworking, delavnic in orodij ter jim nudil mentorsko podporo za razvoj njihovih kreativnih idej v prototipe in izdelke. Zamida je poudarila, da bo v centru veliko prostora tudi za druženje in sestankovanje.

V Centru Rog bo prostor dobila tudi nova enota Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo imela ob splošni knjižnici tudi nekaj specializiranih polic za gradivo s področij, na katera se osredotočajo. »To so modno, produktno in industrijsko oblikovanje, inženirstvo, arhitektura, uporabna umetnost v najbolj žlahtnem smislu, rokodelstvo, urbano rokodelstvo in podobno,« je še naštela.

Ob sklenitvi sodelovanja je bila danes na ogled tudi razstava klubskih mizic, ki so jih kot del notranje opreme Centra Rog ustvarili študentke in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Mizice bodo svoje mesto dobile v steklenem prizidku Centa Rog, po načrtih, ki so jih prispevali njihovi avtorice in avtorji, pa si jih bodo v mizarski delavnici lahko izdelali tudi bodoči uporabniki Centra Rog.