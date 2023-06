Potem ko je minuli petek predsednik vlade Robert Golob razkril, da bo v svojem kabinetu na mesto državnega sekretarja, zadolženega za koordinacijo udeleženih pri projektu gradnje drugega jedrskega bloka v Krškem (Jek 2), zaposlil člana uprave družbe Gen energija Danijela Levičarja, v upravi omenjene družbe ostaja le še Dejan Paravan. Po naših neuradnih informacijah naj bi poslej Gen energijo vodil zgolj en član uprave. »V Gen energiji trenutno preučujemo različne možnosti, med njimi je tudi možnost spremembe akta o ustanovitvi družbe Gen energija in prehod na ožje poslovodstvo,« so na naša vprašanja odgovorili v družbi.

V preteklosti je sicer imela družba enočlansko upravo. Dolga leta jo je vodil Martin Novšak. To se je spremenilo prav z imenovanjem Danijela Levičarja, ki je svoj štiriletni mandat kot poslovni direktor in član uprave Gen energije začel ob Novšaku avgusta 2019. Mandat se mu torej izteka prav z dnem, ko bo nastopil svojo novo službo v kabinetu predsednika vlade. V minulih letih je sicer Levičar pod okriljem Gen energije skrbel prav za vodenje projekta JEK 2. Z njegovim prihodom v kabinet predsednika vlade se torej njegove naloge ne bodo bistveno predrugačile.

Dobil bo odpravnino in manjšo plačo

Nedvomno pa se bo ta sprememba drastično poznala pri njegovih prihodkih. V minulem letu je namreč Levičar kot član uprave druge največje energetske družbe v državi zaslužil dobrih 94.000 evrov neto, kar pomeni 7833 evrov neto na mesec (brez povračila stroškov in bonitet). Državni sekretarji so medtem plačani po sistemu plač v javnem sektorju in razvrščeni od 59. do 61. plačnega razreda. Plača za 61. plačni razred znaša 4633 evrov bruto, za 59. plačni razred pa 4283 evrov bruto. Bo pa Levičarju verjetno pripadala odpravnina. Kot je razvidno iz javno objavljenih podatkov, Levičar ne bi bil upravičen do odpravnine v primeru, če bi ostal zaposlen v Gen energiji. V primeru predčasnega odpoklica brez krivdnih razlogov pa mu pripada odpravnina v višini šestkratnika povprečne mesečne osnovne bruto plače v zadnjih šestih mesecih, kar pomeni približno 47.000 evrov.

Kljub temu da v Gen energiji razmišljajo o spremembah ustanovnega akta, pa so zatrdili, da to ne vključuje morebitne uvedbe enotirnega sistema upravljanja, v katerem bi pristojnosti od uprave in nadzornega sveta prevzel morebiten upravni odbor izvršnih in neizvršnih direktorjev (brez nadzornega sveta). Na vprašanje, kakšen je razlog za spremembe v upravljanju omenjene družbe in kdo se je zanje odločil, se v družbi niso odzvali, iz Slovenskega državnega holdinga (SDH) pa so odgovorili, da »​SDH v skladu z zakonom svojih konkretnih upravljalskih aktivnosti vnaprej ne more razkrivati«, ter dodali, da si nenehno prizadevajo za izboljševanje korporativnega upravljanja družb v svojem portfelju, pri čemer zagotavljajo tudi ustrezne sisteme korporativnega upravljanja posameznih družb s kapitalsko naložbo države. Mimogrede, predsednik uprave SDH Žiga Debeljak je predsednik nadzornega sveta Gen energije.

Kdo je Danijel Levičar? Novi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar je »velik poznavalec jedrske energije, dovolj dolgo je bil v javni upravi Gen energije, pa še domačin je«, je Levičarja minuli petek pohvalil premier Golob. Levičar je fizik in magister menedžmenta, sicer pa nedvomno energetski strokovnjak z bogato bero birokratskih mednarodnih izkušenj in izkušenj znotraj državne uprave. V preteklosti je bil zaposlen tako v Nuklearni elektrarni Krško kot v Gen energiji, ki jo je vodil, pred tem pa tudi nadziral. Služboval je v evropski komisiji v Luksemburgu in Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Leta 2013 je kot vodja direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo sodeloval pri pripravi usmeritev energetskega koncepta Slovenije in leta 2014 pri pripravi nove nacionalne energetske zakonodaje.