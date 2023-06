Mediji so poročali, da je izredno odpoved delovnega razmerja dobila urednica uredništva oddaj o kulturi na TVS Zemira A. Pečovnik, takšna usoda pa bi lahko doletela tudi voditelja Dnevnika Sašo Krajnca. Voditeljico Odmevov Tanjo Starič in urednika TV Dnevnika Borisa Lenarčiča pa skušajo prestaviti v desk na Radio Slovenija, je poročal portal N1. Gre za poteze v. d. direktorja Televizije Uroša Urbanije, ki v času odsotnosti nadomešča tudi v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Na dogajanje se bodo opoldne na novinarski konferenci odzvali novinarski sindikati in aktivi RTVS.

Da so informacije o dogajanju na RTVS izjemno zaskrbljujoče, pa je v današnjem sporočilu za javnost zapisal Forbici. »Navdajajo me s precejšnjim dvomom, da vršilec dolžnosti direktorja TVS, ki v odsotnosti vršilca dolžnosti generalnega direktorja vodi zavod, deluje v okvirih pristojnosti in v korist RTVS,« je zapisal.

Spomnil je, da je svet RTVS vodstvu že na konstitutivni seji naložil redno poročanje o vseh kadrovskih odločitvah. »S tem smo v prvi vrsti želeli preprečiti, da bi odgovorni v času pred imenovanjem nove uprave posegli po potezah, ki presegajo opravljanje tekočih poslov in bi lahko še dodatno otežile optimalno delovanje zavoda,« je pojasnil.

Dodal je, da so člani sveta doslej poslana poročila skrbno preučili »in pri pregledu opazili številne odločitve z vprašljivo vsebino«. »Ker je o prekoračitvi opravljanja tekočih poslov mogoče presojati le od primera do primera, je svet že izglasoval, da se vodstvu naloži vsebinsko utemeljitev vseh izvedenih kadrovskih potez,« je še navedel Forbici.

Vodstvo javnega zavoda je sicer v sredinem sporočilu za javnost zapisalo, da so svetu RTVS posredovali vsa gradiva in realizirali vse sklepe, sprejete na prvi seji sveta, pravočasno pa da bodo realizirani tudi vsi sklepi druge seje. Dodali so, da vodstvo RTVS svetu »dnevno in kontinuirano poroča v zvezi z vsemi zaposlitvami, evidenčnimi javnimi naročili in vsemi drugimi sklenjenimi pogodbami«.

V sporočilu so zapisali tudi nekaj podatkov o poslovanju, med drugim, da bo RTVS predvidoma leto končala s presežkom odhodkov nad prihodki, »pri čemer ima nova uprava precej možnosti za izboljšanje poslovanja«. »Uprava s polnim mandatom ima namreč že sprejete vse podlage za ugotavljanje tehnoloških viškov, aktualno vodstvo pa je pripravilo in vložilo tudi izredno zahtevne tožbe zoper državo za poplačilo kar 24 milijonov evrov iz naslova nerealiziranega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2018,« so zapisali.