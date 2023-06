Komisija je ugotovila, da obstajajo razlogi za sum zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb zakona o javnem naročanju. KPK je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave, ki so jo prejeli v začetku junija. V njej je podjetje GH Holding UKC Ljubljana očitalo, da so razpisno dokumentacijo priredili tako, da je favorizirala zgolj enega ponudnika, podjetje Siemens Healthcare. Komisija je v okviru predhodnega preizkusa z vpogledom na portal javnih naročil ugotovila, da je bila na javno naročilo vložena zahteva za revizijo in da je v teku predrevizijski postopek.

UKC Ljubljana je konec marca izvedel javni razpis za nakup šestih rentgenskih aparatov in naprave za CT. Na razpis se je prijavilo podjetje Siemens Healthcare, podjetje GH Holding pa se je po odpiranju prijav pritožilo. V UKC Ljubljana so nato javno naročilo začasno ustavili, prejšnji teden pa sporočili, da pri postopku javnega naročila v notranjem nadzoru niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

UKC Ljubljana: Sledili bomo ugotovitvam KPK

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v zvezi z ugotovitvami KPK zatrjujejo, da bodo sodelovali v postopku ter sledili ugotovitvam KPK. Kot so zapisali, si želijo, da se »zadevi pride do dna«. V odzivu na ugotovitve KPK so za STA še zapisali, da so se tudi sami aktivno udejstvovali pri razčiščevanju očitanih nepravilnosti poteka javnega naročila. Spomnili so, da z notranjimi strokovnimi sodelavci nepravilnosti niso zaznali. »Ugotovili smo pa, da bi se na razpis lahko prijavilo več ponudnikov, a se to žal ni zgodilo,« so še sporočili.