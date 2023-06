»Obveščevalne službe so prejele informacije, da Rusija razmišlja o scenariju terorističnega dejanja v jedrski elektrarni v Zaporožju - terorističnega dejanja z izpustom sevanja. Za to so pripravili vse potrebno,« je Volodimir Zelenski sporočil prek družbenih omrežij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kremlju so zavrnili njegove očitke. »To je še ena laž,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je poudaril, da je elektrarno nedavno znova obiskal generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je danes potrdil, da bo nov sestanek med vodjo ruske jedrske agencije in Grossijem potekal v petek v Kaliningradu, poročanje ruske tiskovne agencije Intefax povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Največja jedrska elektrarna v Evropi je kmalu po začetku invazije prešla pod nadzor ruske vojske, odtlej pa je bila večkrat prizorišče obstreljevanj, za katere se sprti strani medsebojno obtožujeta. Ukrajina in Rusija si prav tako izmenjujeta obtožbe glede uničenja jezu Kahovka, kar postavlja pod vprašaj sposobnost hlajenja zaporoških reaktorjev. Varnostno tveganje za nuklearko predstavlja tudi ukrajinska protiofenziva, ki sodeč po poročilih z bojišč najintenzivneje poteka ravno v regiji Zaporožje.

Ukrajina naj bi poškodovala most, ki povezuje Herson in Krim

Proruski guverner Krima Sergej Aksjonov je sicer danes sporočil, da je bil ponoči v napadu poškodovan eden od mostov, ki polotok povezuje z ukrajinsko regijo Herson na jugu države. Dodal je, da žrtev ni bilo, preiskava dogodka pa naj bi bila v teku, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in francoska AFP.

»Ponoči je bil zadet most Čongar. Žrtev ni bilo. Trenutno bombna enota izvaja preiskavo, da bi ocenila vrsto uporabljenega streliva. Oblasti so začele pregledovati cestišče,« je na Telegramu zapisal Aksjonov. Kasneje je proruski guverner regije Herson Vladimir Saldo na Telegramu sporočil, da naj bi bile v napadu uporabljene britanske rakete storm shadow. »Zločinski režim v Kijevu je nečloveško obstreljeval civilne objekte, mostove na upravni meji med regijo Herson in Krimom pri Čongarju,« je zapisal.

Rusija polotok Krim zaseda od leta 2014. Od tam v zadnjih mesecih pogosto poročajo o napadih z brezpilotnimi letalniki, odgovornost zanje pa pripisujejo Kijevu.