Za srbsko javno televizijo RTS je Vučić dejal, da pogovor v Kurtijem nima smisla. Smisla ne vidi niti v samem odhodu v Bruselj, a kot je dejal, gre danes tja, da ga ne bi spraševali, zakaj ni prišel. »Jaz nikoli ne postavljam pogojev za pogovore,« je dodal. Borrellu je sicer pripravljen prisluhniti, saj da o njem nima nič slabega reči.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije je voditelja Srbije in Kosova že minuli teden pozval na krizni sestanek, ki naj bi se odvil ta teden. Vabilo je sledilo vnovični zaostritvi razmer na severu Kosova po srbski aretaciji treh kosovskih policistov.

Danes zjutraj je Borrell ponovil vabilo in na Twitterju zapisal, da je Vučića in Kurtija povabil v Bruselj na nujen sestanek, na katerem bi iskali izhod iz trenutne krize. »Potrebujemo takojšnjo umiritev in nove volitve na severu z udeležbo kosovskih Srbov. To je odločilnega pomena za regijo in EU,« je sporočil.

Kurti je današnji odhod v Bruselj naznanil že v sredo zvečer. Kot je dodal, bo na sestanku vztrajal pri takojšnji in brezpogojni izpustitvi trojice kosovskih policistov.

Razmere na severu Kosova so napete od izvolitve etničnih Albancev na aprilskih županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah - na severu Mitrovice, Leposaviću, Zubinem Potoku in Zvečanu. V teh občinah Srbi pripravljajo proteste, odkar so novoizvoljeni župani želeli konec maja prevzeti položaje v občinskih stavbah.

Do najhujšega incidenta je prišlo v Zvečanu konec maja, ko je bilo v nemirih ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Minuli torek je kosovska policija na severu Mitrovice prijela Srba, ki naj bi organiziral napad na Kfor, v četrtek pa so nato aretirali omenjene tri kosovske policiste. Vučić trdi, da so jih aretirali na ozemlju Srbije, Kurti pa, da so jih ugrabili v občini Leposavić na ozemlju Kosova.