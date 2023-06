Zdravstveno so oskrbeli sedem poškodovanih, med katerimi je eden v kritičnem stanju, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua. Lažje poškodovanih je bilo še šest ljudi.

Med žrtvami so tudi dijaki in upokojenci. Mnogi so umrli zaradi zadušitve z dimom.

Na posnetkih državne televizije CCTV je bilo videti gasilce, medtem ko se je iz luknje v steni restavracije vil gost dim. Na tleh ulice, kjer se nahajajo številne druge gostilne in zabaviščni lokali, je bilo videti številne črepinje in razbitine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po eksploziji je policija pridržala devet ljudi, med njimi lastnika, delničarje in osebje restavracije, je še poročala CCTV in dodala, da so njihovo premoženje zamrznili.