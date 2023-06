Volitve 25 članov sveta stranke v Levici potekajo na daljavo. Pravico voliti imajo namreč vsi člani stranke. Volitve so sicer začeli na kongresu v začetku meseca in jih po enem tednu, ko ni bil dosežen kvorum, podaljšali še za teden dni. Skladno s statutom je po podaljšanju kongres sklepčen ne glede na udeležbo.

Izvoljeni kandidati bodo znani danes, za članstvo v svetu stranke se je potegovalo 63 kandidatov. Nova sestava sveta, ki ga ob voljenih članih sestavlja še največ 24 delegatov lokalnih odborov, se bo na konstitutivni seji sestala predvidoma julija. Takrat bodo izmed voljenih članov sveta izvolili tudi člane izvršnega odbora stranke, koordinatorja ter njegovega namestnika oziroma namestnico.

Vnovično kandidaturo za vodenje stranke je za zdaj napovedal le njen dosedanji koordinator Luka Mesec, drugi morebitni protikandidati niso znani. O tem, ali obstaja možnost, da se do volitev koordinatorja pojavi še kak drug kandidat, pa je vodja poslancev Matej Tašner Vatovec v sredini izjavi novinarjem dejal le, da se v demokraciji lahko pojavi kdorkoli.

Menjava na čelu stranke bi bila sicer v tem trenutku presenečenje. Tudi Mesec je pred kongresom ocenil, da med članstvom uživa zadostno podporo za ponovno izvolitev. Napoveduje pa, da bo to njegov zadnji mandat na čelu stranke, kar torej pomeni, da se Levica na naslednje parlamentarne volitve, če bodo te redne, ne bo podala pod njegovim vodstvom, saj volijo vodstvo stranke vsaki dve leti.

Pred volilnim kongresom je bilo sicer v Levici čutiti nekaj nezadovoljstva, del članstva s poslancem MihoKordišem na čelu pa je pozval k oblikovanju tako imenovanega »new deala« v stranki, torej novega dogovora o pozicioniranju stranke na levem delu političnega parketa.

Mesec sicer vse očitke o premiku stranke na sredino zavrača, Vatovec pa je v sredo zatrdil, da razkola v stranki nikoli ni bilo, le različni pogledi na to, kako stranko »odlepiti« od sedanje podpore in se vrniti h koreninam. »To je kritika, ki je prišla iz tako imenovanega levega krila in je po oceni številnih, tudi moji, povsem legitimna in prav je, da se skupaj pogovorimo, kako te različne poglede na delovanje stranke povezati,« je prepričan Vatovec. Tako ocenjuje, da notranje dogajanje v Levici tudi ne bo vplivalo na njeno delo v koaliciji.