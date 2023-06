Kljub hitremu odzivu in trudu vseh reševalnih služb je voznik zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, so še zapisali.

Močni nalivi s skunki vetra, ponekod pa tudi toča in strele so v sredo zvečer zajeli del Štajerske in se premikali proti jugovzhodu države. Na območju Celja in Podčetrtka je neurje preko ceste podrlo več dreves, v občini Šentjur pa je na več lokacijah podrlo drevesa in pretrgalo električne vodnike. V Šmarjah pri Jelšah je zaradi močnega vetra drevo padlo na streho stanovanjske hiše in razkrilo streho gospodarskega poslopja.

V občini Rogaška Slatina pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Ogenj je v ostrešje in shranjeno krmo v celoti uničil. Požar so pogasili gasilci PGD Rogaška Slatina, PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Kristan vrh.

Uprava za zaščito in reševanje je skupaj zabeležila 22 dogodkov, aktiviranih pa je bilo 19 gasilskih enot. V večini primerov so se podirala drevesa, veter je odkril nekaj streh objektov, oviran je bil cestni promet, ponekod tudi moteno delovanje oskrbe z električno energijo, so še sporočili.