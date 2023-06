Pariz: Po eksploziji in velikem požaru več kot 30 poškodovanih

Število poškodovanih po sredini eksploziji in velikem požaru v osrednjem delu Pariza je naraslo na več kot 30, so sporočile oblasti v francoski prestolnici. Štiri osebe so v življenjski nevarnosti, dve pogrešani osebi, ki so ju v sredo zvečer iskali pod ruševinami uničene stavba, pa niso našli. Eksplozijo je verjetno povzročilo uhajanje plina.