Poljska: Dan D za slovenske atlete, v finalu še kolesar Remec

Na evropskih igrah na Poljskem, ki so jih uradno odprli sinoči, bo danes dan D za slovenske atlete. Zadnji dan tekmovanja bodo branili tretje mesto drugoligaške ekipne konkurence evropskega prvenstva, verjamejo, da ji bo v to tudi uspelo in da se bodo uvrstili v prvo ligo.