To je seveda presunilo tudi celotno in številno uredništvo rubrike N. N. Toda ker se nočemo kar tako vdati, smo umetni inteligenci, torej slavnemu ChatGPT, dali ukaz »napiši časopisno šalo o Janezu Janši«, ker smo verjeli, da nam pri tem ne seže do kolen. In smo dobili tole:

»V zadnjem intervjuju znanega politika Janeza Janše smo izvedeli, da je odkril popolnoma nov in revolucionaren način, kako doseči nepremagljivo zmago na volitvah. Namesto običajnih političnih strategij in govorov je Janša razkril, da je ključ do uspeha v ... picah! 'Da, prav ste slišali,' je povedal Janša. 'V mojem laboratoriju sem eksperimentiral in odkril, da ima pica neverjetno moč privabljanja volivcev. Ampak ne gre za običajne pice! Gre za pice z veliko pravice!' Po njegovih besedah ​​se sestavine te posebne politične pice popolnoma ujemajo z njegovo ideologijo. Testo je sestavljeno iz temeljnih načel, ki podpirajo njegovo politično platformo, medtem ko so obloge razporejene v obliki pravičnosti in trdne vladavine prava. 'Pomislite, kako močno sporočilo bi to poslalo volivcem,' je nadaljeval Janša. 'Ko bi jedli to pico, bi se počutili enotni, zavzeti za naše vrednote in neustavljivi v svoji podpori!' Medtem ko ostali politiki skušajo najti nove načine pridobivanja podpore, Janez Janša načrtuje odprtje verige picerij po vsej državi. 'Pica z veliko pravice za vse!' je njegov slogan.«

Ko smo to prebrali, smo si bili enotni: madonca, take ravni humorja pa mi ne zmoremo. Vdamo se. Janši je uspelo: vendarle nas bo lahko vse odpustil, potem ko si je to tako želel, pa mu ni uspelo. Nič, lepo vas je bilo poznati!