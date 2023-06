Predsednika vlad Hrvaške in Srbije Andrej Plenković in Ana Brnabić se bosta jutri srečala v Subotici, kar bo njuno drugo srečanje v manj kot dveh mesecih, a tudi prvi Plenkovićev obisk v Srbiji v sedmih letih na čelu vlade. V najbolj severno vojvodinsko mesto prihaja na povabilo hrvaške manjšine v Srbiji in regionalne politične stranke Demokratske zveze Hrvatov v Vojvodini (DSHV). Udeležil se bo slovesne otvoritve hrvaškega doma – Matice, ki ga je v celoti financirala hrvaška vlada. Z Brnabićevo se bo srečal ob robu tega dogodka. Srbska premierka je bila sicer v Zagrebu konec aprila ob podobni priložnosti, skupščini krovne organizacije srbske manjšine na Hrvaškem.

Plenkovićev obisk bo potrdil močno podporo manjšini v Srbiji, ki je po mnenju Zagreba najbolj ranljiva hrvaška skupnost zunaj domovine. V Srbiji živi manj kot 40.000 Hrvatov ali 0,6 odstotka prebivalstva Srbije, pred izbruhom vojne pa jih je bilo skoraj 100.000. V srbski vladi je zdaj sicer prvič kak predstavnik hrvaške manjšine, predsednik DSHV Tomislav Žigmanov, ki je minister za človekove in manjšinske pravice. To je bolj izjema kot pravilo, ker politična participacija Hrvatov v Srbiji ni urejena tako kot participacija srbske manjšine na Hrvaškem, ki ima zagotovljene najmanj tri poslance v saboru ter sedeže v regionalni in lokalni samoupravi.

Brez srečanja z Vučićem

V hrvaških medijih so takoj po napovedi obiska Subotice, ki je kulturno in politično središče Hrvatov v Srbiji, začeli ugibati, ali se bo premier srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Plenković je večkrat dejal, da to ni predvideno. Nazadnje sta se sicer pogovarjala ob robu foruma v Davosu.

Obisk v tem trenutku bi si lahko razlagali tudi kot podporo srbskemu predsedniku v času rednih protestov v srbskih mestih in vnetljive politične situacije glede Kosova. Desna opozicija na Hrvaškem že jutrišnji obisk vidi kot določeno »pomoč« Vučiću, a tudi stvar osebnih ambicij Plenkovića, ki da se želi pokazati kot nekdo, ki se lahko pogovarja s »problematično Srbijo in Vučićevim režimom«, kot trdijo v konservativni stranki Most. V srbskih medijih obisk ni dobil tolikšne pozornosti.

Katalog odprtih vprašanj

Hrvaški premier vztraja, da je v ospredju obiska krepitev položaja hrvaške manjšine, se pa bosta z Brnabićevo pogovarjala »o vseh odprtih dvostranskih vprašanjih«. Srečanje v Subotici bo priložnost za razpravo o ugotavljanju usode več kot 1800 pogrešanih v vojni na Hrvaškem, kar je za Zagreb visoko na dnevnem redu. Podobno kot aprila je pričakovati pogovor o gospodarskem sodelovanju ter infrastrukturnem povezovanju in o evropski poti Srbije, ki je odvisna tudi od Zagreba. Tamkajšnje zunanje ministrstvo je dobilo nalogo pripraviti »katalog« številnih in kompleksnih hrvaško-srbskih vprašanj, med katerimi večina izhaja iz časa vojne in razpada nekdanje skupne države, kot je spor o meji na Donavi.

Odnosi med državama sicer niso ne prijateljski ne partnerski. Plenkovićev obisk je nadaljevanje majhnih korakov na začetku procesa ustvarjanja vzdušja za njihovo normalizacijo. Za konkretnejše premike bo potrebnega veliko več časa, strpnosti, prizadevanj, politične volje in medsebojnega zaupanja.