Po poročanju ameriških medijev se je poveljstvo ukrajinske vojske že pred dnevi odločilo za premor v protiofenzivi, torej že po dveh tednih. Očitno je bilo težav preveč. Predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru za BBC priznal, da je bilo napredovanje počasnejše, kot bi si želeli. Zahodnim voditeljem pa je sporočil: »Kakršne koli so želje nekaterih, ki tudi poskušajo izvajati pritisk … na bojišču napredujemo tako, kot se nam zdi najbolj ustrezno.« Dejal je tudi, da bodo prva letala F16, ki jih Ukrajina tako zelo potrebuje zaradi ruske premoči v zraku, prišla v šestih mesecih.

Premor v protiofenzivi bi lahko trajal več tednov ali celo mesecev. Sicer je prejšnji teden ukrajinska vojska dosegla manjše uspehe na vzhodu v okolici Bahmuta, še v soboto pa na jugu v regiji Zaporožje. A večjega učinka protiofenzive še ni. Rusi so imeli na jugu več kot leto dni časa, da so utrdili dve ali tri obrambne črte iz rovov, betonskih protitankovskih ovir in minskih polj.

Prilagajanje novi taktiki Rusije

Ukrajinski generali zdaj razpravljajo o tem, kakšno taktiko ubrati v nadaljevanju. Predvsem bi se morali prilagoditi novi taktiki ruske vojske, ki namesto topov vse bolj uporablja (večinoma iranske) drone, pa tudi vojaška letala in helikopterje. Prav ta ruska premoč v zraku z uporabo elektronike onemogoča ukrajinsko napredovanje. Premor bi bil lahko namenjen tudi temu, da ukrajinska vojska dobi najmodernejše zahodne sisteme protizračne obrambe. Vsekakor do pravega ukrajinskega napada še ni prišlo, saj je doslej v protiofenzivi sodelovalo le 60.000 od pol milijona ukrajinskih vojakov in morda desetina vseh ukrajinskih tankov. Za zdaj je ukrajinska vojska bolj preizkušala rusko obrambo in poskušala odkriti šibke točke, prek katerih bi morda lahko začela preboj.

Vseeno so ruski blogerji že slavili, komentator na ruski televiziji pa je hvalil rusko vojsko kot »najboljšo na svetu«. V zadnjih dneh ruska vojska celo poskuša izvesti protinapad, in sicer na severu in jugu Donbasa, to je tam, kjer ni bilo ukrajinskih napadov, torej tudi ne večjih ukrajinskih sil. Gre za manjše ruske enote, zato tudi osvojeno ozemlje ni veliko. Za francosko televizijo LCI je francoski general Christophe Gomart dejal: »Ukrajinci so morali z drugih delov front poslati okrepitve na te svoje šibke točke. Očitno je na fronti nekakšno ravnotežje sil in nobena stran ni sposobna doseči preboja in večje zmage. Vsaka lahko osvoji samo nekaj kvadratnih kilometrov.« Med prvo svetovno vojno je takšna patpozicija na zahodni fronti trajala štiri leta.

Porušenih ali poškodovanih 190.000 stavb

Medtem se bo danes v Londonu končala dvodnevna mednarodna konferenca o obnovi Ukrajine, ki jo je prek videopovezave odprl Zelenski. Udeležujejo se je predstavniki več kot 60 držav, tudi Slovenije, ki je napovedala dodatnih šest milijonov evrov pomoči. Udeležuje se je več sto podjetij. Predvsem naj bi še v času vojne kljub tveganju spodbudili k investicijam zasebnike, ki bi imeli poroštva svojih držav ali mednarodnih finančnih institucij. Skupna študija svetovne banke, EU, ZN in ukrajinske vlade ocenjuje, da Ukrajina takoj potrebuje 13 milijard evrov, v naslednjih desetih letih pa za obnovo vsega porušenega okoli 400 milijard evrov. Obe vsoti bosta z nadaljevanjem vojne vse višji. Po poročanju nemške televizije ARD je bilo doslej porušenih ali poškodovanih 190.000 stavb, obnovili pa so jih 35.000.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na konferenci dejal, da bo »na koncu Rusija nosila breme obnove«. Britanski premier Rishi Sunak mu je pritrdil: »Jasno je, da mora Rusija plačati za uničenje, ki ga je povzročila. Z zavezniki že pripravljamo pravne poti, da bomo lahko v ta namen uporabljali rusko premoženje.« Z njima se je strinjala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Veleposlaniki vseh 27 držav članic EU pa so se v Bruslju dogovorili, da bodo njihove države skupaj namenile še 3,5 milijarde evrov za dobavo orožja Ukrajini. Za ta namen so v enem letu že porabile 5,7 milijarde evrov.