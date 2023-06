Tim, po poškodbi vas v javnosti skoraj ni bilo videti ali slišati. Kaj vse se je dogajalo takoj po padcu?

Dan po padcu so me operirali v Italiji, v Trentinu, kjer sem ostal slab teden, nato so me pripeljali v Slovenijo, kjer sem nadaljeval zdravljenje. Opravljal sem fizioterapije, na začetku tudi dvakrat na dan. Rehabilitacija je bila kar dolga. Želel sem si, da bi bila krajša, a tako je moralo biti. Stegnenica je ena najdaljših kosti v telesu, tako da potrebuje nekaj časa, da se zaceli. Potem sem začel prilagojeno trenirati v fitnesu.

Poškodba stegnenice je vaša najhujša doslej. Kaj se je zgodilo in kako hudo je bilo?

Težko se je bilo sprijazniti, da ne morem biti na tekmah. Prvi tedni so bili res hudi. Spremljanje tekem po televiziji – to mi ni bilo znano. Raje bi bil na dirkah. A sem nato to sprejel, se osredotočil na rehabilitacijo in si rekel, da ne bom hitel. Ko sem izpustil prvi dve tekmi, je bilo svetovno prvenstvo zame končano. Želim se vrniti, ko bom pripravljen stoodstotno. Šlo je za resno poškodbo in hitenje se morda ne bi končalo najbolje. Ni pa bilo enostavno.

Vaš trener za fizično pripravo Boštjan Renko je dejal, da ste bili pozimi najbolje pripravljeni doslej, tudi Honda je očitno pripravila dober motocikel. Ali je bilo zaradi tega še več obžalovanja, da niste mogli začeti sezone?

Res je. Zima je potekala vrhunsko, priprave so bile zelo dobre, pridno smo trenirali. Tudi pripravljalne tekme so bile pozitivne. Na motorju smo veliko naredili. Ja, zelo razočaran sem bil, da nisem mogel začeti sezone, a tako pač je.

Dober mesec že trenirate na motorju. Ali čez grbine v domačem Lembergu že drvite s polno hitrostjo ali je še kaj strahu?

Strahu ni. Gre mi že zelo dobro. Forma je solidna, ne še stoodstotna. Na motorju se dobro počutim, kar je dober znak, saj sem bil z njega odsoten tri mesece. To je res dolgo obdobje. Vrnitev je pred vrati. Osredotočamo se na to, da bi se vrnil v Loketu 16. julija. Imamo še slab mesec in mislim, da se bom pripravljen boriti za najvišja mesta. Se že veselim.

Kako hitri ste na treningih v tem trenutku? Najbrž imate primerjavo?

Na vsakem treningu se meri čas krogov, a je težko primerjati, ker proga v motokrosu nikdar ni enaka. Že med dvema dnevoma je razlika – enkrat je lahko malo bolj suha, malo bolj trda, nikdar ne bo enak oprijem … To ni kot na asfaltiranih progah razreda motoGP, kjer je proga vedno enaka. Neke grobe podatke sicer imam, zadovoljen sem z napredkom in vse gre v pravo smer. Počutim se v redu in hitrost je tudi v redu. Je pa trenirati, voziti sam, nekaj drugega kot tekma. Če bi ocenjeval okvirno, sem nekje na 70 odstotkih polne pripravljenosti.

​Herlings je lani zaradi manj hude poškodbe izpustil kar vso sezono. Ste tudi vi razmišljali o tem?

Niti pomislil nisem, da bi izpustil celotno sezono. Če izpustiš eno leto, potrebuješ veliko več časa, da se vrneš v tekmovalni ritem. Tudi Herlingsu se je to na začetku sezone poznalo. Cilj je bil, da bi odpeljal vsaj nekaj zadnjih dirk, tudi kot pripravo za leto 2024.

Kaj takšnega, kot je konec kariere, vas ni prešinilo?

Ne, kaj takega pa res ne. Bolj sem razmišljal v smeri, kdaj bom lahko spet na motorju. Sem pa spoznaval še neki drug način življenja. Odkar sem namreč v svetovnem prvenstvu, nisem vedel, kaj je poletje. Zdaj vem. Nekaj več prostega časa sem preživel s prijatelji, na morju … Po eni strani je bilo mučno, po drugi pa sem okusil nekaj normalnega življenja.

Kaj pa rek, da je v vsakem slabem nekaj dobrega? Je v vašem slabem kaj dobrega?

Tudi jaz pravim, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. Sem pa dolgo tuhtal, kaj bi bilo dobrega v tem (smeh). Lani je bila naporna sezona, vmes sem bil zaradi covida zelo bolan. Ko sem šel po koncu sezone k zdravnikom, so rekli, da je za telo zelo slabo, kar sem storil, in da bo potrebovalo kar nekaj let, da se bo regeneriralo. Potem sem pomislil, da je morda ta pavza primerna za to regeneracijo in da bo potem telo še pet let zdržalo velike napore.

Se svetovni prvaki pozdravite kaj hitreje od navadnih smrtnikov?

Ne, enako (smeh). Je pa res, da smo športniki dobro fizično pripravljeni. Morda to malce pripomore. Pa morda nekoliko višji prag bolečine.

Kakšni bodo vaši cilji, ko se vrnete v karavano? Jasno je, da tisti primarni, naslov prvaka, odpade, tudi nekaj vaših najljubših prizorišč je že mimo …

Nobenega pritiska si ne želim nalagati. Poskusil bom voziti sproščeno. Če se vračam po poškodbi, je tudi peto, šesto mesto v redu. Tekmeci so sredi sezone in so v dobri formi, torej korak pred mano. Vem pa, da če bom užival, se lahko vozim v ospredju. Po Loketu je na sporedu še sedem dirk, ravno dovolj, da začnem stopnjevati ritem. Po pavzi pa se bom pripravil na sezono 2024.