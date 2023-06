Slovenski odbojkarji so v torek na prvi tekmi turnirja v Orleansu vknjižili četrto letošnjo zmago v ligi narodov, medtem ko so še četrtič praznih rok ostali Kanadčani. S 3:1 je bila od njih boljša tudi Japonska, ki je včeraj s 3:0 premagala tudi Kubo, naslednjega nasprotnika izbrancev Gheorgheja Cretuja, ki je, tako kot kanadska reprezentanca, pri le eni zmagi. Kanadčani so do svoje edine zmage prišli prav proti Kubi (3:2), prav tako pa so s 3:2 Kubanci premagali Brazilijo, kar je dovolj veliko opozorilo tudi za slovenske odbojkarje.

»Razplet tekme bo odvisen predvsem od naše igre. Morali se bomo osredotočiti na to, da jo bomo bolje začeli kot proti Argentini, nato pa bomo morali to igro držati do konca tekme,« je pred tretjim medsebojnim obračunom s Kanadčani, oba prejšnja je dobila Slovenija, dejal Jan Kozamernik, ki se je proti Argentini izkazal s petimi bloki.

Kanada v prvem in drugem nizu izničila zaostanek

V uvodnem nizu so imeli do vodstva z 11:5 slovenski odbojkarji vse pod nadzorom, boljši so bili na servisu, učinkovitejši v napadu, toda vztrajni Kanadčani so se jim točko po točko približevali. Na 16. točki je Mathias Elser z blokom izid izenačil, z novim blokom, tokrat Lucasa van Berkla, pa so Kanadčani, ki so tekmo začeli brez svojega prvega sprejemalskega para, Stephena Maara in kapetana Nicholasa Hoaga, povedli s 17:16. Vodili so tudi še z 20:18, po polminutnem odmoru Cretuja pa so na servis Klemna Čebulja do vodstva s 23:21 prišli slovenski odbojkarji, ki so z drugo zaključno žogo, uspešen je bil Tine Urnaut, le dobili prvi niz.

Tudi v drugi niz je slovenska reprezentanca vstopila v svoji najmočnejši zasedbi, le sredi prvega niza je Roka Možiča za trenutek menjal Matej Kök. Brez menjav so bili tudi v kanadski ekipi, ki jo od letošnje sezone naprej vodi Finec Tuomas Sammelvuo. Do osme točke sta bili ekipi izenačeni, spet pa so Slovenci do prednosti prišli, ko je bil na servisu Čebulj, in ko je slab sprejem kanadske ekipe za vodstvo z 12:8 izkoristil Rok Možič. Čeprav je Slovenija vodila tudi s 16:10, se je skoraj ponovila zgodba iz uvodnega niza, ko so Kanadčani izkoristili padec zbranosti v slovenski ekipi in prišli le na točko zaostanka (17:18). Tokrat do napete končnice ni prišlo, kajti po novi točki Možiča je slovenska izbrana vrsta povedla z 22:18 in niz zanesljivo dobila.

Enako tudi tretji niz, v katerem so na servis Jana Kozamernika in po bloku Alena Pajenka slovenski odbojkarji povedli s 6:1. S točko Žige Šterna, ki je v igro vstopil namesto Možiča, ki je imel težave z gležnjem leve noge, so nato povedli že s 14:5. Kanadčani so se sprijaznili s porazom, do konca niza pa je Cretu premešal slovensko postavo, saj so priložnost za igro dobili še Sašo Štalekar, Urban Toman in Kök. Nove tri slovenske točke je potrdil Štern.

Slovenija zmaguje tudi, ko ne igra dobro

»Najprej moram svoji ekipi čestitati za to zmago, ki je bila zelo pomembna. Za nami je namreč tekma, na kakršni je treba ostati zbran, saj ne veš, kaj te bo doletelo z druge strani. Ko se je tekma začela, smo videli, da želi Kanada z najboljšo postavo igrati proti Bolgariji in ne proti nam, zato se počutiš nekoliko drugače, ko so nasproti drugi igralci, kot si jih pričakoval. To, da so se tekmeci v prvem nizu po našem vodstvu vrnili v igro, je naša krivda. Naredili smo veliko napak, predvsem v protinapadih, vendar smo vseeno ostali mirni. Videli smo, kaj se nam je zgodilo proti Bolgariji in kako boleče je bilo. Pokazali smo, da tudi če ne igramo zelo dobro, še vedno igramo kot ekipa in lahko zmagamo,« je po peti slovenski zmagi v ligi narodov dejal njen selektor Gheorghe Cretu.

»Vedno je tako, da bi proti vsaj na papirju slabšem nasprotniku morali zmagati. A Kanada je odlična ekipa in mogoče nas je nekoliko presenetilo, da ni začela v postavi, ki smo jo pričakovali. Začeli smo dobro, si priigrali prednost, nato pa popuščali. A tudi oni so na trenutke odigrali vrhunsko in videli smo, da se bomo morali boriti za vsako žogo. To je velika zmaga,« pa je Cretuja dopolnil Alen Pajenk, bloker slovenske reprezentance.

Z vsemi šestimi zmagami v ligi narodov trenutno vodi Japonska, Slovenija je z reprezentanco ZDA, ki je včeraj s 3:0 v Rotterdamu premagala Kitajsko, pri enem porazu, kolikor jih ima tudi včeraj prosta Brazilija.