Vse slovenske kolesarske poti danes vodijo na Pokljuko, do biatlonskega centra na Rudnem polju, kjer se bo zaključila trasa slovenskega državnega prvenstva v kronometru. Proga je identična tisti iz leta 2020, ko je bilo slovensko državno prvenstvo s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem po koronavirusni krizi prava svetovna atrakcija. Pred tremi leti je, sploh prvič v medsebojnih dvobojih v boju z uro, slavil mlajši Tadej Pogačar. Kaj je sledilo istega leta na dirki po Franciji, vemo vsi. Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo letos prikrajšani za spopad titanov, saj se je zasavski orel nastopom na domačih tleh odpovedal. Danes prav tako ne bo na startu nobenega od preostalih kolesarjev slovenske peterice (Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Matevž Govekar), ki še nastopa v ekipah svetovne serije, zato je edini favorit za končno zmago prvi kolesar sveta. »Zame bo to dober trening, saj se vračam po poškodbi,« razloge za svoj nastop opisuje Tadej Pogačar.

Ker prave konkurence Pogačar na današnjem kronometru, ki se bo za člane začel ob 17.10, ne bo imel, bo za gorenjskega volka edina prava tekmica ura. Pred tremi leti je s 15,7 kilometra dolgo progo opravil v 31 minutah in 10 sekundah, kar je bilo devet sekund hitreje od velikega tekmeca. Prvi kolesar sveta, ki se je prav včeraj po višinskih pripravah v Sierri Nevadi in Sestrieru ter ogledu nekaterih etap za dirko po Franciji vrnil v domovino, je pred tremi leti na zahtevni trasi od Zgornjih Gorij do Pokljuke zamenjal kolo. Kronometer je začel na normalnem cestnem kolesu, saj je cesta od Zatrnika do Mrzlega Studenca zelo strma. Tokrat še ne ve, ali se bo odločil za enako taktiko. »Verjetno bom zamenjal kolo, morda pa tudi ne, bomo videli. To bo pravi kazalnik, kaj lahko od kronometra pričakujem na dirki po Franciji,« je še povedal Pogi, ki bo, če ne bo velikega presenečenja, v majici državnega prvaka nasledil Jana Tratnika, ki je bil najboljši v letih 2021 in 2022. Pred tem je bil dvakrat že najboljši prav Pogačar.

V nasprotju z moško konkurenco bodo v ženski zbrane vse najboljše. Boj za naslov državne prvakinje se obeta med trojico Urška Žigart, Eugenija Bujak in Urša Pintar. Ženske bodo preizkušnjo začele 20 minut pred tekmo članov. V izjemni formi je ta hip zaročenka prvega kolesarja sveta Urška Žigart, ki je na pravkar končani dirki po Švici prišla do rezultata kariere. Končala jo je na skupnem sedmem mestu. Žigartovi gre v prid tudi to, da je bila na zahtevni gorski trasi najboljša že pred tremi leti in tako lahko skupaj s svojim izbrancem ponovita uspeh, da v domačo hišo ponovno spravita dvojno krono. Dogajanje na Gorenjskem se bo danes sicer začelo že ob 14. uri, ko se bodo na cesto podali parakolesarji.