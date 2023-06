Sodišče: Zaklepanje za rešetke je protiustavno

V azilnem domu so bili na novo nastanjeni prosilci več let prisiljeni brez uradne odločbe in brez dostopa do odvetnikov ostajati v zaprtih prostorih. Na podlagi dveh lanskih primerov je upravno sodišče razsodilo, da jim država s tem krši ustavno pravico do osebne svobode. Omejevanje prostosti pa se še kar nadaljuje.