Do zadnje strani: Nekaj istih in kakšna podobna

Uvodne besede avtorjev, ki skušajo lastne knjige razlagati in s tem usmerjati njihovo interpretacijo, so podobne tihim prošnjam po razumevanju. Največkrat (in seveda nehote) ustvarjajo občutek, da pišoči ali pišoča morda ne zaupa povsem realizaciji lastnega koncepta, čeprav se zdi, da tako zgovorni in opisni naslovi, kot je Dvajset veselih in ena žalostna, res ne potrebujejo dodatnega pojasnila. Pa ga vendarle dobijo, takega, kjer Corona poudarja, da je bil po vseh žalostnih zgodbah, ki jih je v življenju zapisal, končno čas, da poišče tudi kaj veselega – pa čeprav, ugotavlja kasneje, so vesele pripovedi »naslovu navkljub polne grenkobe« (v duhu gogoljevskega posvetila o smehu skozi solze), ker »nič veselega ni v človekovem bivanju«, razen morda ustvarjanja: »Pisanje je rešilni pas – vsakdo piše najprej zase.« In o sebi, bi lahko dodali; Corona pač sodi med avtorje, ki najraje (in tudi najbolje) govorijo v prvi osebi, pripovedujejo o ljudeh in dogodkih, ki so jih osebno poznali in doživeli, ki skratka ubesedujejo svoje neposredne izkušnje. Ravno zato ni nič nenavadnega, da se ne le skozi posamezne zgodbe, temveč skozi različna avtorjeva dela sprehajajo eni in isti obrazi, znana imena domače pokrajine, ki pokriva območje (pretežno zahodne) Furlanije, od doline Cimoliana prek Maniaga pa vse do Vidma in včasih seže celo do (Nove) Gorice. V osrčju pa je seveda vas Erto in dolina Vajont, kjer je leta 1963 zaradi slabega poznavanja terena in neupoštevanja domačinov pri gradnji jezu (takrat najvišjem na svetu!) umrlo skoraj dva tisoč ljudi. Leta 2001 so o dogodku posneli dokumentarec, v katerem je nastopil tudi Mauro Corona, kot nekakšen glasnik spomina, živi opomin, da nič in nihče ne sme utoniti v pozabo.