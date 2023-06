V Veliki sprejemni dvorani bodo vse do 25. avgusta na ogled fotografije, ki bodo osvetlile zanimivo življenje Rudolfa Nurejeva, ki je s svojim plesom pomembno zaznamoval 20. stoletje. Nurejeva življenjska zgodba je bila izjemo razgibana. Rodil se je na transibirskem vlaku, ko je njegova mati potovala v Vladivostok na obisk k njegovemu očetu, oficirju Rdeče armade. Sicer je izhajal iz tatarske družine. O svojem poreklu je v avtobiografiji zapisal: »Ne morem točno povedati, kaj zame pomeni biti Tatar in ne Rus, a v sebi čutim razliko. Naša tatarska kri teče nekako hitreje in je vedno pripravljena, da zavre.« Zato ni čudno, da je bilo njegovo življenje razburljivo. Plesal je že kot otrok. Na spodbudo učiteljev je odšel v Moskvo na avdicijo gledališča Bolšoj, jo naredil, a se je odločil, da poskusi še v tedanjem Leningradu v Miirinskem gledališču – tudi tam je bil sprejet in tam je začel svoje šolanje, za Miirinsko gledališče pa je plesal tri leta. Ko je šlo gledališče leta 1961 na gostovanje v Pariz, se je izmuznil agentom KGB ter prebegnil. Sovjetska zveza s strogim režimom je Nurejev vihravi značaj dušila. V Franciji je zaprosil za azil in že dva tedna zatem nastopil na pariških baletnih odrih. Domovine in družine ni videl vse do leta 1987, do leta 1982, ko mu je državljanstvo podelila Avstrija, pa je bil tudi apatrid. Toda to ne spremeni dejstva, da je desetletja kraljeval na evropskih in ameriških odrih od londonskega Kraljevega baleta do baletnega odra pariške opere, kjer je bil tudi direktor. Umrl je leta 1992 za aidsom.

Na ljubljanski razstavi bo mogoče videti še neobjavljene fotografije francoske fotografinje Francette Levieux, ki so del zbirke Charlesa Juda, nekdanjega prvaka pariškega baleta, ki je svojčas plesal s slavnim Nurejevom. Danes ob 19. uri bo tudi pogovor z Judom, ki bo predstavil, kako je bilo ustvarjati in prijateljevati s slovitim umetnikom. Na ogled pa bodo tudi Nurejevi kratki in bogato okrašeni suknjiči, ki sodijo v del kostumografije njegovih vlog v baletnih klasikah, kot so Labodje jezero, Giselle in Don Kihot.