Žbogar je poudaril, da je Slovenija od prvega dne vojne solidarna z Ukrajino in ji nudi izdatno vsestransko pomoč in politično podporo. Kot je spomnil, se je pred kratkim Slovenija odzvala s humanitarno pomočjo žrtvam poplav po zrušenju jezu na hidroelektrarni Nova Kahovka.

»Za pomoč Ukrajini pri blaženju posledic vojne je slovenska vlada te dni namenila dodatnih šest milijonov evrov in načrtuje še nadaljnjo pomoč. Naše dejavnosti so usmerjene v razminiranje, rehabilitacijo žrtev vojne, psihosocialno pomoč otrokom in njihovim družinam ter pomoč na področju zdravstva,« je povedal.

V luči gospodarskih izzivov se po njegovih besedah pripravljajo, da pri obnovi Ukrajine pomagajo skupaj s svojimi izvajalskimi institucijami in slovenskimi podjetji.

»Slovenska vlada pripravlja uredbo o zavarovanju mednarodnih gospodarskih poslov v Ukrajini v času vojne. Ta bo slovenskemu zasebnemu sektorju olajšala vlaganje v prednostne projekte in sektorje ukrajinskega gospodarstva, kar bo prispevalo k prepotrebnemu družbenemu in gospodarskemu okrevanju,« je pojasnil.

Konference, ki se bo končala v četrtek, se sicer udeležujejo voditelji in predstavniki več kot 60 držav ter delegati številnih korporacij in multinacionalk. Cilj konference je med drugim tudi pritegniti zasebni sektor ter razvojne in finančne institucije k naložbam v državi ter sodelovanju pri njeni obnovi.

Po navedbah gostitelja, britanskega premierja Rishija Sunaka se je že več kot 400 podjetij iz 38 držav zavezalo k sodelovanju pri obnovi Ukrajine. Konference se udeležujejo tudi predstavniki SID banke in slovenskih podjetij, so navedli na zunanjem ministrstvu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru na daljavo dejal, da bi njegova država lahko bila »največji vir gospodarske, industrijske in tehnološke rasti v Evropi v desetletjih in desetletjih«.