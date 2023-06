Sto let etnografskega muzeja in naprej

V Slovenskem etnografskem muzeju in pred njim se danes začenja rojstnodnevno slavje ob stoletnici delovanja muzeja. V prazničnem letu bodo odprli več razstav in izdali številne publikacije, novi mejnik v muzejski zgodovini pa se bo danes zgodil z odprtjem nove stalne razstave Človek in čas. Drugi del razstave se odpira oktobra.