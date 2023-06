Vsi štirje slovenski nogometni klubi, ki bodo nastopili v evropskih tekmovanjih, poznajo svoje tekmece v prvem in morebitnem drugem krogu kvalifikacij, danes pa bo tudi žreb parov za novo slovensko državno prvenstvo, ki se bo začelo 22. julija. Olimpija bo kvalifikacije za ligo prvakov začela proti Valmieri iz Latvije; če bo uspešna, se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalcem dvoboja med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem.

Olimpija je vredna enajst milijonov, Valmiera pa šest

Ljubljančani, ki so bili v prvem krogu med nosilci, so bili po žrebu zadovoljni, saj so se izognili poljskemu prvaku Rakowu. Ker v Latviji igrajo prvenstvo od spomladi do jeseni, je Valmiera prvak za sezono 2022. Naslov prvaka je tudi največji uspeh in edina lovorika v zgodovini kluba, ki je bil ustanovljen šele leta 1996, prvoligaš pa je postal leta 2017. V letošnji sezoni mu ne gre tako dobro kot lani, saj so trenutno tretji, s kar 16 točkami zaostanka za vodilno Rigo. Igralska zasedba je mednarodno zelo pisana z igralci iz Latvije, Senegala (pet), Brazilije, Ukrajine, Venezuele, Alžirije in Francije. Valmiera prihaja iz istoimenskega mesta na severu Latvije, ki je osmo po velikosti (25.000 prebivalcev), a ker stadion za 2000 gledalcev ne ustreza zahtevam Uefe, bodo povratno tekmo (prva bo 11. ali 12. julija v Ljubljani) igrali v Rigi 18. ali 19. julija. Tržna vrednost Olimpije je trenutno enajst milijonov evrov, Valmiere pa šest milijonov evrov.

Če bo Olimpija v prvem krogu uspešna, jo čaka gostovanje na Kosovu ali v Bolgariji, saj se bo pomerila z zmagovalcem dvoboja med Ballkanijem in serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je stalni udeleženec skupinskega dela evropskih tekmovanj. Olimpija bi prvo tekmo igrala v gosteh 25. ali 26. julija, povratno pa doma 1. ali 2. avgusta. Med možnimi tekmeci je bil tudi turški velikan Galatasaray, v katerem je bil pred prihodom v Ljubljano dve leti pomočnik trenerja Albert Riera, ki je z Olimpijo v minuli sezoni osvojil dvojno krono. V primeru poraza v prvem krogu bo Olimpija tekmovanje nadaljevala v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerem bi se pomerila z zmagovalcem dvoboja med Tre Pennom (San Marino) in Breidablikom (Islandija). Olimpija se na novo sezono pripravlja v Ljubljani in je na prvi pripravljalni tekmi premagala Radomlje s 3:2. Jutri bo odšla na petdnevne priprave v Avstrijo, kjer bo odigrala dve tekmi. Če ne bo prestopov, se bodo ekipi pridružili tudi reprezentanti Vidovšek, Elšnik, Ratnik in Sešlar.

Trener Olimpije Joao Henriques je treniral nasprotnika Celja

Z žrebom za kvalifikacije za konferenčno ligo je najbolj nezadovoljno Celje, ki bo sicer v prvem krogu prosto, a ga v drugem čaka zahteven tekmec, portugalski klub Vitoria Guimares. V njem je odmevno mednarodno kariero začel Zlatko Zahović in je minulo sezono končal na šestem mestu. Klub dobro pozna tudi trener Olimpije Joao Henriques, saj je v njem deloval od oktobra 2020 do aprila 2021. Domžale bodo v prvem krogu igrale z Balzanom z Malte (prva tekma 13. julija v Domžalah, povratna teden dni kasneje na Malti) in v primeru napredovanja v drugem z zmagovalcem dvoboja med Vaduzom (Liechtenstein), ki je lani izločil slovenskega podprvaka Koper, in Nemanom Grodno (Belorusija). »Spoštujemo vsakega, nikogar se ne bojimo,« pravi trener Domžal Simon Rožman.

Tudi Maribor bo evropsko pot začel proti tekmecu z Malte Birkirkari (prva tekma 13. julija v Ljudskem vrtu), v primeru zmage pa se bo v drugem krogu pomeril z Differdangejem (Luksemburg). Pred dvema sezonama je Birkirkara namučila Olimpijo, ki je napredovala šele po enajstmetrovkah. Maribor je z Birkirkaro igral pred desetimi leti v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ko je doma zmagal z 2:0, v gosteh pa remiziral 0:0.

