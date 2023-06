Naj me kdo demantira, ko sodim, da se obnašamo povsem različno, diskriminacijsko in celo rasistično, ko gre za begunce iz Ukrajine ali iz afriškega in arabskega konca. Res je, če vse težave sveta ne »razreši« globalni jedrski spopad, ki ga tudi EU z vztrajanjem pri dosedanji politiki do Rusije dobesedno kliče, bodo migracije naš največji in najtežji skupni izziv, še posebej podnebne spremembe (to, kar je danes, je le malenkost proti temu, kar nas čaka že v naslednjih parih desetletjih), a do tega še nismo prišli. Sredozemlje ne bi smelo postati grobnica masakra neodzivnosti ali komaj zadostne odzivnosti (zavoljo pritiska čuteče javnosti) evropskih oblasti. Pravzaprav, kot pravilno ugotavlja Rok Kralj, bi morala Evropa in ostali razviti in bogati Zahod poseči po ukrepih, ki bi čimbolj zreducirali razvojno neenakost oziroma zaostalost tretjega sveta in tako tudi potrebe ali želje po ekspatriaciji. Samo lani je Zahod, ob vojni v Ukrajini in sicer, porabil 480 milijard dolarjev za oborožitvene sisteme, Rusija pa 83 milijard. In kaj imamo od tega? Še vedno se Rusi in Ukrajinci pobijajo, fronta se bistveno ne premika, skoraj dnevno so ukrajinska mesta raketirana, osem milijonov Ukrajincev tava po Evropi, trpimo tudi Evropejci zaradi energetske, gospodarske, finančne, socialne krize. Gladuje Afrika.

Dovolim si malce špekulirati, a če bi samo pol denarja, ki ga je šlo za orožje, ZDA, Kanada, Avstralija, Velika Britanija in EU investirale v zmanjšanje razvojnega razkoraka z Afriko in revno Azijo ter Ameriko, bi se nezaželene migracije razpolovile, če že ne skrčile na minimum. In če bi polovico od ostale polovice vložili v zajezitev globalnega segrevanja, bi človeštvu podarili še kako stoletje preživetja. Ne pozabimo na alarmantni klic generalnega sekretarja Združenih narodov Guterresa, da drvimo proti katastrofi.

Toda ne. Pomagajmo naprej Zelenskemu in ukrajinskemu narodu, tudi z orožjem, da se obrani od ruske agresije in osvobodi domovino ter sprejmimo čimprej Ukrajino v Nato. Pa naj bo, kar bo. Tako celo teden nazaj pravi Evropski parlament, ki s severnoatlantskim zavezništvom nima formalno nič. Pristojen je le za EU. Pandan pri Natu je parlamentarna skupščina te zveze. A toliko je že involvirana Evropska unija v politiko Nata in ZDA, da se vanjo zliva že tudi institucionalno. Kot nekdanji evropski poslanec bi zakričal ob tem. Toda še najhuje je, da poziv k čimprejšnjemu včlanjevanju Ukrajine v Nato kaže na to, da večini parlamentarnih skupin še ni jasno, da prav tu tiči glavni razlog in sprožitelj ruskega posega in da se z Kremljem ne bo dalo pogajati o miru, če bo ta ideja in želja ostala na mizi. No, pozabil sem, da se želi Putina najprej totalno poraziti, na kar naj bi ta pristal na karkoli ...

Naj sklenem, če parafraziram naslov prispevka, da Evropa ni povsem brez idej, a tiste, ki jih izkazuje, vodijo v napačno smer.

Aurelio Juri, Koper