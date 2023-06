Začenja se festivalsko poletje v Novem mestu

Poletje v Novem mestu je že več let festivalsko obarvano, za kar poskrbi založba in knjigarna Goga v sodelovanju s partnerji. Konec junija se začne prvi dogodek, in sicer festival ulične umetnosti Rudi Potepuški, v juliju in avgustu sledijo Novomeški poletni večeri ter konec avgusta festival kratke zgodbe Novo mesto Short.