Jaz sem sama sebi priča

O Sloveniji je te dni redko slišati navdušene besede. Slovenija ni nič kriva za to. V malodušju je nekaj narodne tradicije, ki zahteva podreditev kulturi pritoževanja. To je kultura, v kateri se ljudje pritožujejo, ker sije sonce. Vse drugo gre potem lažje. Ljubezen v teh pogojih postane zelo zamotano čustvo. Težko je biti domoljub, ne da bi se nate zvrnile težke obtožbe nacionalizma, nacionalisti pa ne znajo biti domoljubi. Smola z nacionalnimi voditelji je velika, težko je kogarkoli vzeti za svojega. Še težje jim je priznati, da reprezentirajo celo deželo. Zato vsi z veseljem prebiramo raziskave javnega mnenja, ki celoto razdelijo na odstotke desnice, levice in neopredeljenega centra. Znotraj tega potem najdemo tisto posebno mesto, s katerega je mogoče lahkotno reči, da vse skupaj ni nič. Zastava je prva žrtev te kulture. V enem odstotku iz raziskav javnega mnenja je na javnih prireditvah preveč zastav, da bi bile prepričljive. Pod nos jih molijo drugim odstotkom, kjer se na svojih prireditvah bojijo zastave kot hudič križa in bežijo od nje. Vsak prihaja s svojega planeta. Zavrnitev je najbolj prisrčen izraz pripadnosti.