Zgodi se lahko tudi vam

Zgodila se je tragedija brez primere. V razbeljenem avtomobilu v majhnem zaselku v Savinjski dolini je umrl še ne dveletni deček. Zaradi vročine. Avto je bil parkiran ob hiši, a na soncu. Okoliščine tragedije uradno niso znane, deček je moral biti v avtu več kot dve uri. Kaj sta počela mama in njen partner, uradno še ni znano, zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti jima grozi večletna zaporna kazen. Javnost se je ob novici razdelila na pol. Na tiste, ki so prepričani, da gre za malomarne starše in da se njim kaj takega ne more nikoli zgoditi. In na tiste, ki mislijo, da se to, da pozabiš na otroka na zadnjem sedežu avtomobila, lahko zgodi sleherniku.