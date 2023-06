Dan, posvečen muziciranju na ulicah, trgih, parkih, igriščih, muzejih, bolnišnicah in drugih za glasbo manj običajnih javnih mestih, se je v prestolnici začel dopoldne v paviljonu na Kongresnem trgu z nastopom Zbora Slovenske filharmonije, kjer sta nato sledila še koncerta skupine Anje Hrastovšek Pojoči hrast in Brothers of d'light. V središču mesta je glasba mimoidoče tako ulovila že v prvi polovici najdaljšega dneva v letu, medtem ko so se koncerti od poznega popoldneva in vse do večera nadaljevali še na drugih lokacijah. Oder je denimo postalo Plečnikovo perišče ob Gradaščici pri Petelinjem mostu, Petkovškovo nabrežje, Kavarna Kiparna, Breg, Mesarski most in drugi prostori. Glasbeniki pa so nastopili tudi v baru Pritličje, Prulčku, Klubu rečnih kapitanov in drugod. V Ljubljani je praznik glasbe zasedel 16 prizorišč, poslušalci pa so različnim glasbenim ustvarjalcem prisluhnili načrtno ali naključno, kot je bilo to mogoče opaziti tudi pred paviljonom na Kongresnem trgu, ko so se med poslušalci ustavljali ljudje, ki jih je glasba v živo prestregla po nakupih na tržnici. Pri čemer med občinstvom ni manjkalo turistov, prav tako tudi ne tistih, ki so na dogodek prišli ciljno. Tako kot mlada poslušalka, ki jo je privabila konkretna izvajalka in ki za praznik glasbe pravi, da se ji zdi odlična prireditev, saj se na njej lahko predstavijo različni glasbeni ustvarjalci.

V Sloveniji, kjer se že nekaj let pridružujemo mednarodni iniciativi Fête de la Musique, je enodnevni festival usmerjen k promociji lokalne glasbe in njenih ustvarjalcev, promociji žive glasbe ter vzpostavljanju odnosa tišina – glasba. Na prazniku glasbe se na zunanjih prizoriščih v mestu predstavljajo ljubiteljski in poklicni glasbeniki različnih glasbenih zvrsti.