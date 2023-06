»V 70 letih je Svet Evrope postal najpomembnejši organ Evrope za varstvo človekovih pravic in pravne države,« je dejala Pirc Musar in dodala, da je tudi pravni temelji, ki ohranja telo Evrope pokonci in delujoče. »Odstranite ta pravni temelj in Evropa, kot jo poznamo, se bo zrušila,« je poudarila.

V luči ruskega napada na Ukrajino mora Evropa po njenih besedah zavrniti poskuse očitnih kršitev mednarodnega prava. Ob tem je podprla vsa prizadevanja, ki bi tlakovala pot do trajnega in pravičnega miru v Ukrajini, so sporočili iz urada predsednice.

»Trdno sem prepričana, da mora Svet Evrope ostati svetovni nosilec standardov pri obravnavanju novih in porajajočih se izzivov na področju človekovih pravic,« je dejala in v tem kontekstu izpostavila nove tehnologije in umetno inteligenco.

Kot je dejala, je skrajni čas, da se njihova uporaba uradi na način, skladen s človekovimi pravicami, saj so posledice po njenih besedah lahko uničujoče. Svet Evrope je pozvala, naj izkoristi priložnost in postavi trdne standarde glede etičnega in odgovornega razvoja in uporabe umetne inteligence.

Svet Evrope je po oceni predsednice nenadomestljiv del splošne multilateralne arhitekture, njegov pravni režim pa da je pomemben del evropske stabilnosti. Opozorila je na nujnost popolnega izvajanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in izpostavila pomen nadaljnjega dobrega sodelovanja med Svetom Evrope in EU. »Imamo isto zastavo in himno. Ker si delimo iste vrednote, je naš skupni glas močnejši in glasnejši,« je dejala.

V govoru je predstavila tudi svojo vizijo vloge Slovenije v Svetu Evrope in potrdila našo zavezanost vrednotam, ciljem in standardom te pomembne institucije. Slovenija ima po njenih besedah kot zagovornica vrednot Sveta Evrope pomembno vlogo v globalnem prostoru. To je potrdila tudi nedavna izvolitev Slovenije za nestalno članstvo v Varnostnem svetu ZN, je poudarila.

Predsednica se je v torek sestala z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić in ji predala listino o ratifikaciji protokola o spremembi konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko uporabo osebnih podatkov.

Danes se je nato sestala še s predsednikom Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Tinyjem Koxom, predsednico ESČP Siofro O'Leary ter Slovenkami in Slovenci, ki so zaposleni na sodišču. Obiskala je tudi Evropski mladinski center v Strasbourgu, kjer se je z mladimi pogovarjala o reševanju podnebnih izzivov, zlasti na področju podnebnih sprememb.

V nadaljevanju obiska bo Pirc Musar osrednja gostja posebnega sprejema v počastitev slovenskega dneva državnosti in 30-letnice našega članstva v organizaciji, na katerem bo skupaj z Koxom in namestnikom generalne sekretarke Sveta Evrope Björnom Bergejem nagovorila zbrane.