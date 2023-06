Parada ponosa: Pristojne pozivajo k ukrepanju proti nasilju

Letošnjo Parado ponosa je zaznamovalo nasilje. Na Bavarskem dvoru je bil napaden posameznik z mavrično zastavo, v baru Pritličje so razbili okno. Udeležence so obmetavali z jajci in to predvajali preko spleta. Organizatorji opozarjajo pristojne institucije, da še vedno čakajo na sistematičen odziv na sobotno nasilje, ki ga opredeljujejo kot spodbujanje sovražnosti.