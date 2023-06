Podražitev vrtcev: 600.000 evrov več za plače

Ljubljanska občina je ministrstvoma za javno upravo in finance poslala primerjavo stroškov plač v letošnjem in lanskem aprilu. Na ta način jih poskuša prepričati, naj državni proračun pokrije vsaj del stroškov, ki so nastali predvsem na račun povišanj plač zaposlenih v vrtcih.