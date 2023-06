»Gre za orožje, ki ga Slovenija za zagotavljanje lastne varnosti v resnici ne potrebuje,« menijo v Levici. Ob tem navajajo, da imajo rakete iris-T doseg 40 kilometrov v daljino, zato bodo po njihovem uporabne šele, ko bodo Rusi že več kot pol poti na poti od Budimpešte do Slovenije.

V primeru pa, da nas napade katera od sosednjih držav, pa tega sistema ni mogoče postaviti na lokacijo, kjer bi bil uporaben in hkrati izven dosega napadalčevega topniškega in raketnega ognja, so zapisali v Levici.

Zato menijo, da gre za ponovitev zgrešene naložbe v protizračni sistem Roland 2, za katere je država pred skoraj četrt stoletja namenila 20 milijonov evrov, medtem ko je radar najemala za 320.000 evrov letno. »V uporabi je bil dobro desetletje, sedaj je v vojaškem muzeju v Pivki,« so ponazorili v Levici.

Ob tem so spomnili, da Slovenska vojska ni imela vadišč za usposabljanje vojakov na sistemih Roland 2, ki imajo bistveno manjši doseg. Levica zato ocenjuje, da bo eno usposabljanje z novimi sistemi državo stalo preko 16 milijonov evrov, nakar bodo sistemi čez kakšno desetletje odpisani.

Po neuradnih informacijah Dela je Slovenija v zaključni fazi dogovora za nakup dveh nemških sistemov protizračne obrambe iris-T. Gre za sistem, ki s tovornjaka izstreljuje rakete z dosegom do 40 kilometrov. Rakete so vodene z GPS-sistemom in lahko dosežejo cilje do višine 20.000 metrov.

Po poročanju časnika je Nemčija dva sistema iris-T poslala v Ukrajino, po podatkih ukrajinskega obrambnega ministrstva pa je učinkovitost raket presegla pričakovanja s stoodstotnim učinkom.

Pogodba, vredna okoli 200 milijonov evrov, bi lahko bila sklenjena v nekaj tednih, poroča Delo.