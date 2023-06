Lubinec je za eno od lokalnih televizij Budimpešto obtožil, da omejuje dostop ukrajinskih organov do nekdanjih vojnih ujetnikov, hkrati pa madžarski vladi očita, da je transfer ujetnikov izpeljala prikrito, s čimer naj bi kršila mednarodno humanitarno pravo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Madžarska sicer zavrača trditve, da Ukrajini omejuje dostop do omenjenih posameznikov, iz urada madžarskega premierja Viktorja Orbana pa so potrdili, da so Kijev o prihodu enajsterice obvestili naknadno.

Po navedbah madžarskih medijev bi naj šlo za ujetnike madžarskih korenin iz Zakarpatja, ki jih je v Madžarsko prepeljala tamkajšnja ruska pravoslavna cerkev.

Vodja Orbanovega kabineta Gergely Gulyas je ta teden pojasnil, da posameznikov niso obravnavali kot vojne ujetnike, saj da so bili v Rusiji izpuščeni ter so imeli možnost zapustiti državo, kadarkoli so želeli.

V Zakarpatju, najbolj zahodni regiji Ukrajine, živi okoli 150.000 etničnih Madžarov. Kot ukrajinski državljani so vpoklicani v ukrajinske oborožene sile tako kot drugi Ukrajinci. Orbanova vlada od leta 2010 podeljuje madžarsko državljanstvo in potne liste etničnim Madžarom v sosednjih državah.

Tistim izmed enajsterice osvobojencev, ki še niso imeli madžarskega državljanstva, je vlada podelila status beguncev, je pojasnil Gulyas.

Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano je danes dejal, da bo Bruselj od madžarske vlade zahteval pojasnila glede ujetnikov. EU vztraja, da bi vsaka takšna akcija morala biti usklajena z ukrajinskimi oblastmi.

Madžarska izmed vseh članic EU goji do Moskve najbolj naklonjena stališča, medtem ko so odnosi s Kijevom že dolgo napeti ravno v zvezi s statusom madžarske manjšine v Zakarpatju.