»Žal se je število mrtvih povečalo na 41,« je sporočil visoki uradnik ruskih okupacijskih oblasti na območju Andrej Aleksejenko.

Na območjih pod nadzorom ukrajinskih sil je zaradi poplav po zadnjih podatkih umrlo najmanj 16 ljudi, 31 pa jih pogrešajo.

Jez hidroelektrarne v Novi Kahovki v regiji Herson na jugu Ukrajine je bil uničen 6. junija, sprti strani pa odgovornost za to pripisujeta druga drugi. Vode so poplavile obsežna območja, prisilile tisoče ljudi v evakuacijo in povzročile zaskrbljenost tako pred humanitarno kot okoljsko katastrofo.