S koncem maja se je zaključilo obdobje, v katerem je bil davek na dodano vrednost (DDV) na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka.

Uveljavitev znižane stopnje davka na omenjene energente je prinesel lani avgusta sprejeti zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov, nižja obdavčitev pa je veljala od 1. septembra lani. Ukrep je bil sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene.

V poslanski skupini SDS so prepričani, da odločitev o končanju obdobja znižanega DDV na energente ne sledi potrebam državljanov in gospodarstva. Cene elektrike, ki se med drugim uporablja tudi za hlajenje in toplotne črpalke, ter plina in daljinskega ogrevanja so namreč še vedno občutno previsoke, še posebej v primerjavi s tistimi pred začetkom lanske energetske draginje, je poudaril poslanec Rado Gladek.

Zato so vložili predlog spremembe zakona o nujnem ukrepu na področju DDV, ki pa je prejšnji teden, ko odbor DZ za finance ni podprl njegovega besedila, končal parlamentarno pot. »Ostaja nam upanje, da boste predlog prepoznali kot dobronameren in v najkrajšem času vložili zakon oziroma sprejeli ukrepe, ki bodo državljanom omogočili lažje preživetje naslednje ogrevalne sezone,« je dejal Gladek.

Tudi v NSi so po besedah Janeza Ciglerja Kralja začudeni, da ni vlada našla več posluha za stiske prebivalcev, ki se tudi sicer soočajo z visokimi cenami.

Poslanec Svobode Bojan Čebela je očitke opozicije zavrnil. Kot je poudaril, vlada nekatere ukrepe za omilitev draginje ohranja, v mislih pa mora imeti dolgoročno vzdržnost in javnofinančno odgovornost. »Vladi pritrjujemo tudi glede tega, da je v tej fazi primerneje in učinkoviteje uvajati ciljne ukrepe, namenjene tistim skupinam, ki pomoč še posebej potrebujejo,« je dejal.

Tudi Milan Jakopovič (Levica) je poudaril, da je namesto podaljševanja znižanja DDV čas za uvajanje ukrepov za blažitev in odpravo energetske revščine, k čemur so zavezani tudi s koalicijsko pogodbo.

Soniboj Knežak (SD) pa je opozoril, da »pomembnejšo vlogo od davka igrata pohlep in tveganje, ki jih prodajalci v obliki dolgoročnih pogodb prevaljujejo na potrošnike«. Pozval je k celoviti davčni reformi, ki bi celostno naslovila strukturo visokih cen.