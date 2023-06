Poslanci predlog zakona o digitalizaciji zdravstva poslali v nadaljnjo obravnavo

Poslanci DZ so s 53 glasovi za in nobenim proti ocenili, da je vladni predlog zakona o digitalizaciji zdravstva primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog so podprli poslanci Svobode, SD, Levice in NSi, v SDS pa so so bili vzdržani. Predlog zakona bi po zagotovilih predstavnikov vlade poskrbel za večjo transparentnost v zdravstvu.