Nedavno skupno poročilo Svetovne banke, Združenih narodov, Evropske unije in ukrajinske vlade je ceno okrevanja Ukrajine ocenilo na 441 milijard ameriških dolarjev (404 milijarde evrov), poročajo tuje tiskovne agencije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ameriški državni sekretar Antony Blinken in gostitelj, britanski premier Rishi Sunak, so vsi sporočili, da bo Rusija tako ali drugače plačala za uničenje, ki ga je povzročila.

Von der Leyen je povedala, da bo v prihajajočih tednih predstavljen predlog, da se okrevanje in obnova Ukrajine financira iz ruskih sredstev, ki so bila zamrznjena v okviru gospodarskih sankcij, ki jih je Zahod uvedel proti Rusiji.

Konference se udeležujejo voditelji in predstavniki več kot 60 držav ter delegati številnih korporacij in multinacionalk. Po navedbah Sunaka se je že več kot 400 podjetij iz 38 držav zavezalo k sodelovanju pri obnovi Ukrajine. Za ta namen je bila oblikovana tudi posebna platforma, ki spodbuja trgovino in tuje investicije, v zameno pa obljublja liberalizacijo ukrajinskega gospodarstva in boj proti korupciji.

Zelenski je v svojem nagovoru na daljavo nagovoril delegate, rekoč da vsak dan vojne prinaša dodatno uničenje, gospodarstvenikom pa sporočil, da je Ukrajina kljub temu odprta za razvoj v več sektorjih, pri čemer je izpostavil kmetijstvo in čisto energijo.

Dejal je, da bi njegova država lahko bila »največji vir gospodarske, industrijske in tehnološke rasti v Evropi v desetletjih in desetletjih«, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Gre za drugo tovrstno mednarodno konferenco. Na prvi konferenci v Luganu v Švici julija lani so se Ukrajina in njene zaveznice dogovorile o načelih za obnovo države po vojni, voditelji iz približno 40 držav pa so podpisali deklaracijo, v kateri so se zavezali, da bodo Ukrajino podpirali pri dolgotrajni in dragi obnovi.

Sunak je tudi danes ponovil to zavezo, ki jo je podkrepil s tremi milijardami dolarjev, s katerimi bo London deloval kot porok Kijevu pri pridobivanju posojil Svetovne banke. Združeno kraljestvo bo poleg tega Ukrajini namenilo še razvojno pomoč v višini 280 milijonov evrov.

V Bruslju medtem predlagajo vzpostavitev finančnega instrumenta za Ukrajino v višini 50 milijard evrov za prihodnja štiri leta, tako v obliki posojil kot nepovratnih sredstev, je že v torek napovedala von der Leyen.

Blinken je napovedal dodatne 1,3 milijarde dolarjev pomoči, 381 milijonov evrov humanitarne pomoči pa je v imenu Berlina obljubila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Von der Leyen: Ukrajina napreduje na poti v EU

Ukrajina napreduje pri sprejemanju reform na področju pravosodja, boja proti korupciji in medijev, je na donatorski konferenci v Londonu povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Cilj je na vidiku, je dejala o ukrajinski poti v EU. Na konferenci je predstavila nov instrument EU za podporo Ukrajini v višini 50 milijard evrov.

»EU ima glede prihodnosti Ukrajine posebno odgovornost. Ko si Ukrajinci zamišljajo svojo prihodnost, vidijo zastave EU nad njihovimi mesti,« je danes povedala von der Leyen. Izrazila je prepričanje, da bo Ukrajina postala del unije.

Kljub ruski agresiji je Ukrajina, ki je status kandidatke za članstvo prejela pred enim letom, izjemno pospešila sprejemanje reform, potrebnih za približevanje uniji, je še dejala predsednica komisije. Bruselj zato danes predstavlja ustno poročilo o napredku, ki ga je Ukrajina naredila na področjih pravosodja, boja proti korupciji, medijev in pravic manjšin.

»To poročilo kaže, da je cilj na vidiku. Sodelovali bomo z Ukrajino, da bi ga dosegla,« je poudarila von der Leyen.

Povedala je še, da mora EU za vsak korak, ki ga Ukrajina naredi proti njej, narediti en korak proti Ukrajini. Zato je komisija v torek v okviru revizije večletnega finančnega okvirja predstavila nov instrument za podporo Ukrajini v višini do 50 milijard evrov do leta 2027. Šlo bo tako za nepovratna sredstva kot posojila.

Predsednica komisije je ob tem napovedala, da bo do poletnega premora predstavila predlog, ki bo omogočal uporabo ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru sankcij. »Storilec mora namreč odgovarjati,« je poudarila.

Skupaj s Kijevom bodo pripravili načrt za naložbe in reforme, ki bo po njenih besedah zagotovil tudi predvidljivost za zasebne vlagatelje. Na konferenci jih je pozvala, naj tudi oni sodelujejo pri obnovi Ukrajine.

Vmesno poročilo o napredku Ukrajine pri sprejemanju reform bo evropski komisar v četrtek predstavil ministrom članic unije, pristojnih za evropske zadeve, na neformalnem zasedanju v Stockholmu. Ključno bo sicer celovito poročilo o širitvi, ki ga komisija običajno predstavi jeseni.