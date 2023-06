Maša Matavš, magistra psihologije in podjetnica (foto: osebni arhiv)

Po izobrazbo ste psihologinja. Kako to, da ste se odločili za drugačno poklicno pot?

Za to poklicno pot se pravzaprav nisem sama odločila, ampak me je splet zanimivih okoliščin pripeljal do beljenja zob. V procesu celotnega izobraževanja sem bila vpeta tudi v družinsko dejavnost beljenja zob in po končanem magisteriju, je bila to že služba, ki me je čakala, da se ji samo še bolj posvečam. Zato je bila to tudi edina logična poteza in sedaj vidim, da tudi pravilna. Vsekakor pa je psihologija moja prva ljubezen, ki je ne bom izpustila zlahka in bom svoj potencial izkoristila tudi na tem področju, ko bo prišel pravi trenutek.

Koliko pa pri delu s strankami pomaga znanje psihologije? Kaj imata skupnega psihologija in beljenje zob?

Po mojem mnenju res ogromno. Psihologija je veda, ki preučuje duševne procese, osebnost in vedenje posameznika. In čisto vsako področje se povezuje z odnosom ljudi do sebe in okrog njih. Ko razumemo sami sebe, lahko razumemo druge. Na ta način lahko prepoznamo želje, čustvene potrebe, motivacijo ljudi, potrošniške odločitve in podobno. Sama sem razpeta v celotnem pomenu besede podjetništvo, od izvajanja storitve, razvijanja produktov, pridobivanja strank in preostalih izzivov. In prav psihologija je moj kompas. Moje znanje je tukaj tisto, ki me usmerja, da uspešno premagujem izzive, si postavljam nove cilje in jih tudi dosegam.

V Evropi je beljenje zob že zelo uveljavljen lepotni poseg. Kako je s tem v Sloveniji?

Lahko rečem, da vedno bolj. Ljudje vedno bolj stremimo in sledimo lepotnim idealom, med katere spada tudi lep in bel nasmeh. In ker je takšen postopek vedno bolj cenovno dostopen in varen, se ga poslužuje tudi vedno več posameznikov.

Katere pa so največje zmote o beljenju zob?

Največja zmota je ta, da beljenje poškoduje zobe. Beljenje ni škodljiv ali nevaren postopek, če ga izvajamo z ustreznimi preparati in geli, ki ne bazirajo na osnovi vodikovega peroksida. V Sloveniji ločimo dve področji beljenja - ordinacijsko in kozmetično beljenje zob. Kozmetično beljenje je popolnoma varno za zobe in sklenino. Med slednje se uvršča tudi naša blagovna znamka DNA WHITENING.

Katera hrana in pijača najpogosteje povzročata pigmentacijo zob?

Veliko dejavnikov vpliva na pigmentacijo zob, to so na primer čaji, kava, rdeče vino in tudi nekateri sokovi. Velik vpliv na pigmentacijo zob ima predvsem kajenje. Tudi jemanje anibiotikov vpliva na pridobitev rumenega odtenka. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na osnovno nego zob in starost posameznika.

Katere so prednosti vaših storitev in v čem se razlikujejo od beljenja na primer pri zobozdravniku?

Prednost je predvsem ta, da je postopek popolnoma varen za zobe in sklenino. Je neboleč, zagotavlja takojšnje rezultate brez kakršnih koli stranskih učinkov. Za razliko od ordinacijskega beljenja naši produkti ne bazirajo na osnovi vodikovega peroksida, ki je agresiven za zobe in sklenino. Naša blagovna znamka se uvršča med kozmetična beljenja, kjer je zakonodaja zelo striktna glede uporabe posameznih sestavin. Med njimi ni dovoljena uporaba peroksida oziroma ga lahko produkt vsebujejo manj kot 0,1odstotka, če ga sploh vsebujejo.

Kakšni morajo biti v osnovi zobje, da so primerni za vašo storitev?

Zobe si lahko pobeli vsak posameznik, ki si želi imeti bolj bele zobe, ima nekatere zobe temnejše in jih želi izenačiti s preostalimi ali pa si želi osvežiti svojo naravno barvo. Plombe niso ovira pri beljenju zob, prav tako ni ovira zobni nakit ali žička za zobmi, ki jo posamezniki prejmejo po nošenju aparata. V kolikor je zob dodelan, se lahko pobeli. Ne moremo pa pobeliti mrtvega zoba, saj le ta ni oživčen in se tudi ne pigmentira. Pri nas vsakega posameznika zato obravnavamo individualno.

S koliko obiski dosežemo naravno belino in na koliko časa moramo to obnavljati?

Mi imamo oblikovan paket, ki vključuje maksimalno beljenje. V ceno je vključen tudi pregled in obnovitveno beljenje, ki ga opravimo čez približno eno leto od prvega obiska. Ampak to ne pomeni, da bodo zobje izgubili doseženo barvo ali da bodo bolj rumeni. To zgolj pomeni, da dosežen odtenek ob naslednjem obisku le obnovimo. V kolikor pa bi si zobe pobelili enkrat in nikoli več, pa se bodo vaši zobje zopet obarvali skozi leta glede na vaš življenjski slog in glede na to, kako so vaši zobje dovzeti za pigmentacijo.

In kaj lahko storimo sami doma, da ta belina ostane čim dlje?

Vse. Beljenje samo po sebi ni nič, če nimamo ustrezne ustne higiene in ustreznih pripomočkov, ki nam to omogočajo. Ena izmed stvari, ki jo vedno poudarjam pa je ta, da si zob nikoli ne ščetkate takoj po jedi, ampak 30 minut po jedi, ko se pH v ustih uravna. Prav tako lahko, če pijete kavo ali kadite, takoj po tem usta zgrgrate z vodo in preprečite takojšnjo pigmentacijo ali uporabite Bluem čistilno peno, ki je SOS, ko ste na poti ali na počitnicah.