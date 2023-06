Prodaja novih avtomobilov je minuli mesec v letni primerjavi napredovala na vseh večjih trgih, najbolj izrazito pa v Italiji, za 23,1 odstotka. V Nemčiji se je okrepila za 19,2 odstotka in v Franciji za 14,8 odstotka. Število prvič registriranih električnih avtomobilov se po podatkih ACEA ni povečalo enakomerno. Skupaj je sicer medletno poraslo za okoli 71 odstotkov na 129.847 enot. Delež teh avtomobilov je bil med vsemi na novo prijavljenimi 13,8-odstoten, s čimer se je zvišal za skoraj štiri odstotne točke.

Med januarjem in majem letos je število na novo prijavljenih vozil glede na enako obdobje lani poraslo za 18 odstotkov na 4,4 milijona. Četudi številke rastejo, pa so še vedno okoli 23 odstotkov pod tistimi iz predkoronskega maja 2019, ko so našteli 5,7 milijona prvih registracij.

V Sloveniji je bilo po podatkih ACEA maja prvič registriranih 4871 vozil, kar je 1,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V prvih petih mesecih letos je ta številka skupaj nanesla 22.720 avtomobilov oz. 5,5 odstotka več kot v enakem obdobju 2022. Proizvodnja in prodaja avtomobilov sta bili sicer dlje časa ujetnici pomanjkanja sestavnih delov - čipov in drugih.